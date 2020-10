Łoskot-Strachota: Nord Stream 2 może oznaczać niższe ceny dla Niemiec a wyższe dla Europy Środkowej Energetyka

Fot. Bartłomiej Sawicki

Zdaniem Agaty Łoskot-Strachoty z Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) powstanie Nord Stream 2 może oznaczać niższe ceny gazu w Niemczech i wyższe w Europie Środkowej, ale i we Włoszech.

Brak konkurencji i elastyczności

Agata Łoskot-Strachota, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich została zapytana podczas konferencji naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywy rozwoju” o znaczenie Nord Stream 2 dla cen gazu w Europie. Powiedziała, że duża ilość gazu w Niemczech, która może trafić poprzez Nord Stream 2, oznacza, że do Europy Środkowej będzie docierać duży wolumen gazu rosyjskiego.

– Wynika to z faktu, że jedyna duża odnoga Nord Stream 2, EUGAL, wiedzie do Europy Środkowej, co oznacza spadek tranzytu przez Ukrainę i region. Oznacza to także, że spadnie zapotrzebowanie na alternatywne źródła gazu. Widzimy już bukowanie wolnych przepustowości w regionie, co ogranicza dostępność do alternatywnych źródeł gazu i zmniejsza elastyczność, a to ma przełożenie na ceny – wskazała.

Jej zdaniem, może to oznaczać niższe ceny gazu w Niemczech i wyższe w Europie Środkowej, ale i we Włoszech. – To dlatego Rzym jest przeciwko tej inwestycji – wyjaśniła ekspertka OSW.

Opracował Bartłomiej Sawicki