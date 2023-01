Epitafium dla Nord Stream 2. Trik z operatorem kończy się likwidacją Alert

Spółka Gas For Europe, która miała przejąć zarządzanie gazociągiem Nord Stream 2 od objętej sankcjami Nord Stream 2 AG, przestała istnieć.

Wyjście Nord Stream 2 na ląd w Niemczech. Fot. Gas for Europe

T-online donosi, że G4E przestało istnieć. Miało zostać operatorem Nord Stream 2 zamiast firmy Nord Stream 2 AG zarejestrowanej poza Niemcami, aby spełnić wymogi prawa niemieckiego potrzebne do certyfikacji, czyli zatwierdzenia do użytku Nord Stream 2. Operator musi działać pod rygorem prawa niemieckiego.

Jednakże certyfikacja została zatrzymana po ataku Rosji na Ukrainę z lutego 2022 roku, a Nord Stream 2 AG został objęty sankcjami USA. Ponadto, Nord Stream 2 stał się we wrześniu 2022 roku celem sabotażu, który zniszczył jedną z jego nitek, a druga mogła zostać uszkodzona w sposób niewidoczny do tej pory. Gas for Europe nie ma perspektyw pracy, więc została zlikwidowana.

T-Online/Wojciech Jakóbik