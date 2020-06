Pomoc unijna dla Nord Stream 2? Sankcje USA mogą zatrzymać projekt Alert

Prace przy rurach. Fot. Nord Stream 2

W debacie publicznej w Niemczech pojawił się pomysł przyznania Nord Stream 2 pomocy unijnej na wypadek, gdyby rozważane sankcje USA zatrzymały projekt. Media niemieckie liczą się z możliwością, że nie zostanie ukończony.

Amerykanie planują doprecyzowanie sankcji wobec spornego gazociągu Nord Stream 2. Michael Harms stojący na czele niemieckiej Komisji do spraw relacji gospodarczych z Europą Wschodnią twierdzi, że regulacja może uderzyć w każdy podmiot zaangażowany w ten projekt. Powtarza fałszywą tezę, że mogłyby dotknąć regulatora niemieckiego Bundesnetzagentur, choć według prawników tak nie będzie.

Chociaż lewicowy polityk Klaus Ernst zasugerował odpowiedź Niemiec w postaci kontrsankcji oraz zaangażowanie w sprawę Komisji Europejskiej, to Harms ma inną propozycję. Oczekuje, że Komisja Europejska stworzy pakiet pomocowy dla Nord Stream 2. Jego zdaniem byłby to silny sygnał do Waszyngtonu z Brukseli. Jego zdaniem jest to jedyny sposób na uratowanie projektu ze względu na ponadpartyjną zgodę w USA o konieczności objęcia go sankcjami. Warto dodać, że Komisja Europejska uznała ten sporny projekt za niezgodny z celami unijnej polityki energetycznej, a przez to nie zgodziła się wesprzeć go finansowo.

Niemiecki Handelsblatt przekonuje, że sankcje amerykańskie – o ile zostaną wprowadzone w życie – mogą sprawić, że Nord Stream 2 nie zostanie ukończony. Przywołuje analizę Uniwersytetu w Kolonii zamówioną przez architektów tego projektu, która przekonuje, że bez Nord Stream 2 ceny gazu w Europie znacznie wzrosną.

Deutsche Welle/Handelsblatt/Wojciech Jakóbik