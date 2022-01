Norwegia chce zwiększyć produkcję ropy naftowej i gazu Alert

Norweska ekspedycja na Svalbardzie. Fot. Nordic Visitor

Norwegia planuje zintensyfikować poszukiwania węglowodorów znajdujących się na Morzu Północnym a następnie przeprowadzić ich wydobycie zanim popyt na paliwa kopalne ulegnie drastycznemu zmniejszeniu w wyniku globalnej transformacji energetycznej.

W grudniu ubiegłego roku Equinor ogłosił, że w 2022 roku przeprowadzi około 25 odwiertów poszukiwawczych na wodach Norwegii. Zgodnie ze słowami przedstawicieli zarządu norweskiego giganta, chcą oni wydobyć z dna morza tak dużo ropy jak tylko się da.

W styczniu tego roku Equinor wraz z partnerem Wellesleyem ogłosił swoje pierwsze odkrycie ropy w nowym roku. Wstępne badania wskazują na potencjalne 33 miliony baryłek ekwiwalentu ropy naftowej do wydobycia w obszarze Troll and Farm w prospekcie Toppand. To dojrzały obszar wydobywczy, który ma jednak nadal potencjał wydobywczy.

Norweski rząd, w odróżnieniu od rządu Danii czy Holandii, nie zamierza porzucać produkcji węglowodorów. W opinii norwegów, środki pozyskane ze sprzedaży ropy i gazu przyczynia się do przyśpieszenia transformacji, a same surowce będą wsparciem źródeł odnawialnych w przypadku, gdy nie będzie wiał wiatr lub świeciło słońce.

Oilprice/Mariusz Marszałkowski