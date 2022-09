Norwegia jest gotowa pomóc Europie w walce z kryzysem energetycznym Alert

Po wkroczeniu wojsk rosyjskich na Ukrainę i tym samym zrezygnowaniu Europy z rosyjskich surowców energetycznych, Norwegia stała się głównym dostawcą gazu w Europie. Teraz, pomimo kryzysu energetycznego, rząd norweski nadal wyraża chęć pomocy w złagodzeniu kryzysu na kontynencie.

Flaga Norwegii. Źródło: Pixabay

Beneficjent rosyjskich surowców

Skandynawski kraj wyrósł na największego dostawcę gazu do Europy oraz znaczącego sprzedawcę ropy i energii elektrycznej na całym kontynencie. Wszystko za sprawą rosyjskiej inwazji na Ukrainie i odcięcie się europejskich państw od dostaw ze Wschodu. – Norwegia jest otwarta na rozmowy o potencjalnych długoterminowych umowach gazowych i pułapach cenowych z europejskimi partnerami, aby pomóc złagodzić kryzys energetyczny – powiedział premier Norwegii Jonas Gahr Støre.

Zarzuty wobec Norwegii

Pomimo rekordowego eksportu gazu i ropy z Norwegii do Europy po 24 lutego 2022 roku, niektórzy dyrektorzy naftowi i gazowi spoza Norwegii twierdzili że Norwegia powinna zrobić więcej, aby pomóc Europie przed ciężką zimą – pisze Financial Times

Norweski premier odpowiedział, iż główną odpowiedzialność za wszelkie transakcje spoczywa na norweskich firmach kontrolowanych przez państwo, które zarządzają norweskimi polami naftowymi i gazowymi. To one odpowiedzialne są za zawieranie krótkoterminowych i długoterminowych umów ze swoimi klientami. Producenci gazu preferują kontrakty długoterminowe, często powiązane z ceną ropy, ponieważ daje im to stabilniejsze strumienie przychodów i ułatwia planowanie inwestycji.

Norweski premier zapytany czy zgodziłby się na dobrowolny pułap cenowy, odpowiedział, iż jest otwarty na wszelkie pomysły mające pomóc Europie wyjść z energetycznego dołka. Dodał jednak, iż UE powinna utrzymywać przyjazne stosunki zarówno z USA jaki i państwami Bliskiego Wchodu, ponieważ tamte kierunki są równie ważne w kontekście energetycznym.

W pierwszym kwartale 2022 roku norweski eksport wzrósł prawie dwukrotnie w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku. Norweska nadwyżka handlowa wyniosła 86,6 miliardów koron norweskich w pierwszym kwartale 2022 roku Głównym powodem wysokiej wartości eksportu są ceny ropy naftowej i gazu ziemnego.

Financial Times/Wojciech Gryczka