Equinor eksportuje do Europy tyle gazu, ile jest w stanie

Według szefa norweskiego Equinora Andersa Opedala, spółka wykorzystuje w pełni swoją infrastrukturę eksportową gazu. Większość norweskiego surowca trafia do Niemiec.

Eksport gazu z Norwegii

– Obecnie eksportujemy maksymalne ilości gazu na ile pozwala nam infrastruktura przesyłowa. Dostarczamy gaz głównie do Niemiec, ale również do Wielkiej Brytanii – powiedział Opedal. Dodał również, że kiedy Niemcy zbudują swoje terminale LNG, będzie możliwe zwiększenie eksportu norweskiego gazu do Europy.

– Jak Niemcy zbudują planowane terminale LNG, wtedy poprzez nasz terminal LNG Hammerfest będziemy w stanie eksportować dodatkowe wolumeny gazu ziemnego w postaci LNG – dodał.

Obecnie gaz do Niemiec z Norwegii płynie poprzez gazociąg Europipe II. To do tej magistrali wpięty jest gazociąg Baltic Pipe. Terminal LNG Hammerfest ma zdolność skraplania do 7 mld m sześc. gazu rocznie.

Handelsblatt/Mariusz Marszałkowski