Niemcy pomogą Rosjanom zastąpić LNG wodorem. CBAM na horyzoncie Alert

Yamal LNG. Fot. Novatek

Rosyjski Novatek zamierza współpracować z niemieckim Siemensem przy rozwoju sektora LNG i wodoru w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w zgodzie z porozumieniem klimatycznym z Paryża. Niebawem może wejść w życie regulacja, która obciąży dostawy węglowodorów z Rosji ze względu na emisję gazów cieplarnianych im towarzyszącą.

Novatek i Siemens będą pracować nad zastąpieniem gazu ziemnego przy produkcji energii oraz LNG z pomocą wodoru „neutralnego węglowo”. Nie oznacza to wodoru zielonego wytwarzanego z nadwyżek energii ze źródeł odnawialnych, ale tego z mniejszą emisją, na przykład z gazu, którego Novatek ma pod dostatkiem. – Nasza dalsza współpraca z Siemens Energy na rzecz dekarbonizacji LNG przyczyni się znacznie do ograniczenia zmian klimatu, które ma niebagatelne znaczenie dla obniżenia naszego śladu węglowego w ekosystemie Arktyki – ocenił Leonid Michelson, prezes zarządu Novateku. Ta firma posiada liczne instalacje arktyczne, realizując między innymi projekty Arctic LNG i Arctic LNG 2 we współpracy z firmami zachodnimi.

Komisja Europejska rozwija politykę klimatyczną i przyjęła strategię metanową, która zawiera apel o monitoring emisji metanu na świecie w celu przygotowania się do walki z nią. Europejczycy chcą wprowadzić mechanizm dostosowania śladu węglowego (CBAM), który będzie nakładał dodatkowe opłaty na produkty dostarczane do Unii w zależności od tego, ile emisji CO2 powstało przy ich produkcji. To zagrożenie dla Rosji, która szuka odpowiedzi. To rozwiązanie zostało zatwierdzone przez Radę Europejską z 10-11 grudnia.

Novatek/Wojciech Jakóbik