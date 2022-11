Nowa opłata w rachunku na budowę atomu? Moskwa: Rząd nie przekazał takiej informacji Alert

W mediach pojawiły sie ostatnio informację o tym, że rząd planuje wprowadzić dodatkową opłatę do rachunków aby pokryć budowę elektrowni jądrowych w Polsce. Minister Klimatu i Środowiska w rozmowie w RMF FM zaprzeczyła tym informacjom.

Anna Moskwa. Fot. Kancelaria Premiera.

Pomysł dodatkowej „opłaty atomowej” w rachunkach za elektryczność nie jest nowy. Już w 2018 roku pojawił się jako potencjalny sposób finansowania budowy polskiej elektrowni jądrowej w ówczesnym ministerstwie energii. Dzisiaj według części mediów pomysł ten powrócił.

Anna Moskwa podkreśliła, że rząd nie przekazał tej informacji. – Nie planujemy żadnej dodatkowej opłaty, ani przenoszenia tej inwestycji na obywateli. Ona cały czas jest finansowana ze środków budżetowych i przez najbliższe lata tak dalej będzie – powiedziała na antenie RMF FM.

– Największe wydatki planowane są na lata 2027-2029. W pierwszej lokalizacji mamy zaangażowanie ze strony amerykańskiej, ale rozmawiamy także z innymi inwestorami. I w tym i w ubiegłym roku Komisja Europejska potwierdziła, że energetyka jądrowa może być finansowana ze środków europejskich. Została też wpisana do zasady taksonomii. To dodatkowo zwiększa szanse na finansowanie. Widzimy to w rozmowach z funduszami – dodała Moskwa.

Pierwszy reaktor w ramach programu rządowego przy udziale Amerykanów z Westinghouse ma powstać w 2033 roku. Budowa ma ruszyć w 2026 roku. Dodatkowo swój list intencyjny dotyczący budowy elektrowni jądrowej ma ZE PAK oraz PGE. W tym przypadku partnerem technologicznym ma zostać koreański KHNP.

RMF FM/Mariusz Marszałkowski