Nowa spółka PGNiG dostanie koncesje i ułatwi fuzję z Orlenem oraz Lotosem

Prezes PGNiG Paweł Majewski odsłonił arkana procesu wydzielenia oddzielnej spółki-córki, do której trafią koncesje i ułatwi ona proces fuzji z Orlenem i Lotosem. Nie jest to jednak jedyny powód zmiany.

– Będziemy to robili na podstawie obecnie obowiązującego prawa. To jest operacja, którą planujemy zakończyć do połowy przyszłego roku. Jest podzielona na trzy etapy. W pierwszym wydzielimy aktywa operacyjne, nasze oddziały do stuprocentowo naszej spółki zależnej utworzonej w tym celu. Tam też przeniesiemy nasze koncesje – powiedział dziennikarzom prezes PGNiG. – W drugim etapie trafią pod tę spółkę te segmentowo właściwie, a w trzecim etapie będziemy tę grupę dodatkowo porządkować proceduralnie, także jeśli chodzi o centrum usług korporacyjnych, którym będzie PGNiG S.A.

– Chodzi o to, aby obecna centrala ograniczyła się i skupiła przede wszystkim na działaniach nadzorczo-zarządczych i planistycznych, jeśli chodzi o transformację energetyczną, ale także możliwość zawierania różnych aliansów w przyszłości. Nie jest tajemnicą, że jest prowadzony proces fuzji z PKN Orlen i Grupą Lotos. Taka formuła zmieniona to oczywiście ułatwi. Nie jest jednak jedynym powodem takiego działania. Już jakiś czas temu postanowiliśmy zreformować grupę i przystosować ją do działania sektora oil and gas powszechnego na świecie – podsumował prezes Majewski.

Wojciech Jakóbik/Mariusz Marszałkowski