Nowe euro banknoty. Walka o pełne nazwisko Marii Skłodowskiej-Curie

Europejski Bank Centralny planuje odświeżenie wyglądu banknotów euro po raz pierwszy od ich wprowadzenia w 2002 roku. Wśród rozważanych motywów znalazły się zarówno symbole przyrody, jak i wybitne postaci kultury europejskiej, w tym Maria Skłodowska-Curie. Polska zabiega, by na nowym banknocie 20 euro znalazło się pełne imię i nazwisko noblistki w wersji polskiej.

W grudniu 2021 roku Europejski Bank Centralny zapowiedział zamiar opracowania nowej szaty graficznej banknotów euro. Blisko dwa lata później, w listopadzie 2023 roku, zdecydowano o wyborze możliwych tematów przewodnich: kultura europejska oraz rzeki i ptaki wraz ze związanymi z nimi motywami. W pierwszej opcji dopuszczono m.in. „ikoniczne europejskie postaci, które wniosły wkład w dziedzictwo kulturowe Europy”.

W gronie kandydatów na nowe wizerunki znaleźli się m.in. Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci oraz Maria Skłodowska-Curie. Alternatywną wersją są krajobrazy z północnym głuptakiem i górskimi źródłami.

Zgodnie z propozycją EBC: Maria Callas miałaby znaleźć się na banknocie 5 euro, Beethoven – 10 euro, Maria Skłodowska-Curie – 20 euro.

Prezes EBC Christine Lagarde podkreśliła, że projekt ma oddawać różnorodność kulturową i przyrodniczą Europy, jednocześnie budując wspólną tożsamość.

Walka o polskie nazwisko na unijnym banknocie

Od początku projektu wątpliwości budziło, w jakiej formie na banknocie zostanie przedstawione nazwisko Marii Skłodowskiej-Curie. W pierwotnych dokumentach pojawiała się głównie jako Marie Curie lub Marie Curie (born Skłodowska). Pełna polska wersja – Maria Skłodowska-Curie – pojawiła się tylko sporadycznie, i to wyłącznie w materiałach EBC w języku polskim.

Jak podaje portal „Wprost”, do Europejskiego Banku Centralnego trafił list prezesa NBP Adama Glapińskiego oraz interwencja europosłanki Joanny Scheuring-Wielgus, która przygotowała specjalną petycję. EBC w odpowiedzi podkreślił, że rozumie wagę sposobu, w jaki imiona i nazwiska zostaną ostatecznie przedstawione, ale nie zadeklarował jednoznacznie, że pełna polska wersja zostanie użyta.

Kolejne etapy

EBC ogłosił 15 lipca 2025 roku oficjalny konkurs na projekt nowych banknotów, otwarty dla grafików z całej Unii Europejskiej. Zgłoszenia można składać do 18 sierpnia 2025 r., a ostateczny wybór motywu i wzoru banknotów ma nastąpić do końca 2026 roku. Produkcja banknotów kosztować ma od 5 do 8 eurocentów za sztukę.

Na razie polska wersja robocza wskazuje nazwisko Maria Curie z d. Skłodowska, natomiast angielska – Marie Curie (born Skłodowska). Według nieoficjalnych informacji, do walki o pełną wersję imienia i nazwiska polskiej noblistki ma dołączyć również Ministerstwo Nauki.

Choć wybór wizerunków na banknotach ma przede wszystkim charakter symboliczny, dla wielu państw członkowskich to także kwestia prestiżu i reprezentacji w europejskiej przestrzeni publicznej. Dla Polski to szansa, by jedna z najwybitniejszych postaci nauki, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, została upamiętniona z pełnym poszanowaniem jej dziedzictwa kulturowego i narodowego.

