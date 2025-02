Nowe szczegóły programu „Klucz do mieszkania”. Podano kryteria dochodu

W programie „Klucz do mieszkania” będzie obowiązywał limit dochodu; w przypadku jednej osoby będzie to 6,5 tys. zł netto, a dla dwuosobowego gospodarstwa – 9,5 tys. złotych – przekazał we wtorek minister rozwoju Krzysztof Paszyk.

Paszyk, pytany we wtorek na antenie Radia ZET powiedział, że oprócz limitów dot. maksymalnej ceny metra kwadratowego będzie obowiązywał również limit dochodu.

„W przypadku jednej osoby będzie to 6,5 tys. złotych netto dochodów, dwuosobowe gospodarstwo to max 9,5 tys. złotych, 3-osobowe gospodarstwo to 11,5 tys., 4-osobowe gospodarstwo to 13,5 tys. złotych, a 5-osobowe gospodarstwo 15,5 tys.” – wskazał minister.

Dodał, że w programie będzie obowiązywał również limit zgód na skorzystanie z programu. „Chcemy, żeby to rozkładać w ciągu roku. Myślimy o ok. 10 tys. wniosków co kwartał, żeby rozciągać program w czasie” – wskazał. Według szacunków resortu rozwoju, z programu w ciągu roku skorzystać będzie mogło ok. 40 tys. osób.

W ubiegłym tygodniu minister Paszyk poinformował, że pierwszym komponentem programu „Klucz do mieszkania” jest wsparcie mieszkalnictwa komunalnego i społecznego. Resort rozwoju chce na to w 2025 r. przeznaczyć 2,5 mld zł.

Drugim komponentem strategii jest wsparcie mieszkalnictwa własnościowego. W przypadku zakupu mieszkań z rynku wtórnego nabywcy będą musieli zmieścić się w ustalonych limitach ceny metra kwadratowego. Limit wynosi do 10 tys. zł, a w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu – do 11 tys. zł. Gminy będą mogły podnieść ten limit ceny, samodzielnie kształtując politykę mieszkaniową – poinformował Paszyk.

W przypadku osób starszych planowane jest wprowadzenie pierwszeństwa w wynajmie mieszkań gminnych dostosowanych do ich potrzeb oraz umożliwienie przeprowadzki z dotychczas zajmowanego lokalu do lokalu gminnego. Ponadto – jak czytamy – „osoba starsza będzie mogła wydzierżawić swoje mieszkanie gminie, w zamian uzyskując możliwość wynajęcia dostosowanego do jej potrzeb mieszkania komunalnego”.

Biznes Alert / PAP/