Nowość na wrocławskim lotnisku. Paszport biometryczny prawie od ręki

Autor: Maria Poniatowska14 sierpnia, 2025, 15:27

Port Lotniczy Wrocław-Strachowice jako pierwszy w kraju wprowadził możliwość składania wniosków o pełnoprawny paszport biometryczny bez konieczności wizyty w urzędzie w centrum miasta. Od poniedziałku podróżni, ale także mieszkańcy, którzy wcale nie planują lecieć samolotem, mogą w terminalu pasażerskim zarówno złożyć wniosek, jak i odebrać gotowy dokument.

Nowa usługa została zaprezentowana podczas konferencji prasowej przez wojewodę dolnośląską Annę Żabską i prezesa lotniska Karola Przywarę. Jak podkreśla wojewoda, lokalizacja punktu w porcie lotniczym to udogodnienie szczególnie dla mieszkańców zachodniej części Wrocławia oraz okolicznych gmin, którzy nie będą musieli dojeżdżać do centrum. „Lotnisko jest bardzo dobrze skomunikowane z resztą województwa” – zaznaczyła.

Na terenie Dolnego Śląska funkcjonuje obecnie 16 lokalnych punktów paszportowych oraz biura w trzech delegaturach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Ile trzeba czekać na paszport?

“Paszport biometryczny wyrabia się dłużej niż tymczasowy, ale wciąż jest to szybko, zwykle nieco ponad 7 dni roboczych. Dolnoślązacy mogą w jednym miejscu złożyć wniosek, zrobić zdjęcie i po kilku dniach odebrać gotowy dokument. Punkt mieści się w ogólnodostępnej części terminala, tuż obok informacji lotniskowej, i działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30″ – informuje w poście Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Jak podkreśla DUW, klienci obsługiwani są na bieżąco i nie obowiązuje system kolejkowy. 

Od paszportów tymczasowych do pełnoprawnych dokumentów

Dotychczas wrocławskie lotnisko, tak jak wiele innych, oferowało jedynie wydawanie paszportów tymczasowych, ważnych maksymalnie przez rok i dostosowanych do indywidualnych potrzeb pasażera. Od uruchomienia punktu w maju z tej możliwości skorzystało już 700 osób. „To 700 uratowanych wakacji, bo te rzeczy zazwyczaj działy się, kiedy ktoś zapominał, że ma nieważny dokument bądź gdzieś te dokumenty zostały zagubione” – komentował w rozmowie z TVP prezes Portu Lotniczego Wrocław Karol Przywara.

Rekordowy ruch lotniska

Wprowadzenie nowej usługi zbiegło się z bardzo dobrym okresem dla wrocławskiego portu. W pierwszej połowie 2025 roku obsłużono tu ponad 2,3 mln pasażerów, o 15 proc. więcej niż rok wcześniej. Czerwiec był najlepszym miesiącem w historii lotniska – skorzystało z niego ponad 550 tys. osób, a w lipcu po raz pierwszy przekroczono próg 600 tys. pasażerów w ciągu jednego miesiąca. „Lotnisko rośnie w każdym aspekcie, co nas bardzo cieszy, szczególnie biorąc pod uwagę rozbudowę, którą jesteśmy w stanie realizować pomimo rekordowo dużego ruchu pasażerskiego” – podkreśla prezes Przywara.

