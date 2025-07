Nowy Enyaq RS Race. Koncepcyjny model wyścigowy z rewolucyjnymi pomysłami na jeszcze bardziej zrównoważoną produkcję samochodów

Škoda Motorsport zaprezentowała najnowszą wersję w pełni elektrycznego koncepcyjnego samochodu rajdowego – Enyaq RS Race. Projekt z wyścigowym DNA marki wspiera rozwój innowacyjnych technologii i zrównoważonych materiałów, stanowiąc jednocześnie inspirację dla przyszłych modeli seryjnych. Obniżony i poszerzony samochód koncepcyjny zawiera elementy wykonane z biokompozytów, które zapewniają podobną sztywność i lekkość co włókno węglowe, a jednocześnie pozwalają zredukować masę pojazdu o ponad 300 kg względem modelu bazowego – Enyaq Coupé RS.

W pełni elektryczny samochód wyścigowy inspirowany Škodą Fabia RS Rally2

Inżynierowie Škoda Motorsport opracowali elektryczny pojazd wyścigowy, którego właściwości jezdne zbliżone są do odnoszącej sukcesy Škody Fabia RS Rally2. Wyścigowe DNA marki i wymagania sportów motorowych nieustannie przesuwają granice innowacyjności. Prace nad pierwszym Enyaq RS Race rozpoczęto w 2023 roku, a jego światowa premiera odbyła się w październiku 2024. Nowy model, oparty na Enyaqu Coupé RS, jest kolejnym krokiem w rozwoju, a do jego zaprojektowania wykorzystano doświadczenia zebrane podczas tworzenia pierwszego konceptu.

Auto posiada ten sam napęd elektryczny, ale jest o 70 mm niższe, o 72 mm szersze z przodu i o 116 mm szersze z tyłu niż seryjny odpowiednik. Oprócz niższej masy, koncept wyróżnia się też licznymi modyfikacjami wizualnymi i technicznymi – nowym zawieszeniem, przeprojektowanymi zderzakami, zmodyfikowanymi sprężynami i amortyzatorami. Pojazd otrzymał również nowy system hamulcowy o wysokiej wydajności, sportowe fotele oraz klatkę bezpieczeństwa. Przednią część nadwozia wieńczy czarny, błyszczący panel Tech Deck Face z napisem Škoda. Nowe tylne światła wykonano w technologii segmentowych LED-ów.

Nowe biokompozyty: zdecydowanie niższa masa

Aby zmniejszyć masę pojazdu inżynierowie Škody usunęli wszystkie zbędne elementy oraz zastąpili boczne i tylne szyby lżejszym poliwęglanem. W sumie udało się odchudzić model o 316 kg. Nowością są również biokompozytowe elementy z włóknem lnianym opracowane we współpracy z partnerem Bcomp – to pilotażowe rozwiązanie dla przyszłych modeli seryjnych. Zastąpiono nim włókno węglowe w zderzakach, błotnikach, dachu, wlocie dachowym i tylnej lotce, a także w elementach wnętrza, takich jak deska rozdzielcza, panele drzwiowe i podnóżki. Panoramiczny szklany dach został zastąpiony panelem biokompozytowym.

Lniane włókna: alternatywa dla włókna węglowego

W sumie 16 elementów auta wykonano z materiałów zrównoważonych. Materiały te są testowane w najtrudniejszych warunkach, m.in. w Fabii RS Rally2, wraz z biodegradowalnymi smarami do silników, napędów i amortyzatorów.

Jednym z zastosowanych materiałów jest AmpliTex – tkanina techniczna z włókien lnianych uprawianych w Europie. Zmniejsza ona drgania we wnętrzu, redukuje masę i stanowi estetyczny element designu. Dodatkowo uprawa lnu jest znacznie mniej obciążająca dla gleby niż inne rośliny.

Technologia PowerRibs™ od Bcomp to lekkie, wysokowytrzymałe włókna naturalne (również z lnu), które tworzą trójwymiarową strukturę usztywniającą cienkościenne panele nadwozia. Materiał zapewnia podobną sztywność i lekkość jak włókno węglowe, a przy tym ogranicza emisję CO₂ o ok. 85%. W Enyaqu RS Race wykorzystano go po raz pierwszy do dużych i złożonych komponentów, takich jak błotniki, panele boczne i zderzaki. Prototyp przygotowano przy zastosowaniu druku 3D i materiałów z recyklingu, m.in. nylonu i neutralnych emisyjnie biopolimerów.

Optymalizacja aerodynamiczna

Aby poszerzyć nadwozie, części z seryjnego modelu zostały całkowicie przeprojektowane i zmontowane na nowo. Klatka bezpieczeństwa z wytrzymałej stali chromowo-molibdenowej wzmacnia nadwozie i chroni pasażerów. Dodatkowe elementy bezpieczeństwa, zaczerpnięte z Fabii RS Rally2, to fotele Atech z 6-punktowymi pasami, wypełnienie drzwi oraz automatyczny system gaśniczy. W modelu zastosowano znane z aut WRC zielone i czerwone światła sygnalizujące status systemu wysokiego napięcia. Prześwit zmniejszono o 70 mm, a specjalne płozy pod podwoziem chronią elementy zawieszenia i akumulator.

Pakiet aerodynamiczny obejmuje dużą tylną lotkę, zoptymalizowany dach i wlot powietrza kierujący powietrze do wnętrza. Drobne lotki na tylnej części dachu kierują przepływ powietrza na tylną. Przód został całkowicie zabudowany, a powietrze do układu chłodzenia trafia przez dolny zderzak, co wymagało pochylonej ściany chłodnicy. Nowe zderzaki z dodatkowymi kurtynami powietrznymi z przodu, poszerzone nadkola i tylny dyfuzor zwiększają docisk aerodynamiczny. Kierunkowe elementy w kształcie skrzydełek i kratki wentylacyjne w nadkolach wspomagają chłodzenie hamulców i poprawiają aerodynamikę. Nowe felgi zostały również zoptymalizowane pod kątem oporu powietrza.

Wyścigowe modyfikacje

Układ hamulcowy modelu produkcyjnego zastąpiono sportową wersją z tarczami węglowo-ceramicznymi, 10-tłoczkowymi zaciskami z przodu i 4-tłoczkowymi z tyłu oraz nowym układem chłodzenia hamulców. Zainstalowano też hydrauliczny hamulec ręczny z długą dźwignią oraz pedały z Fabii RS Rally2. Zamiast standardowego zawieszenia DCC, pojazd otrzymał sportowe zawieszenie z możliwością regulacji sztywności sprężyn i tłumienia. Dla lepszego prowadzenia i przyspieszenia zastosowano mechanizmy różnicowe o ograniczonym poślizgu na obu osiach.

20-calowe felgi wyposażono w opony niskoprofilowe. Dwa silniki elektryczne (łącznie 250 kW) są takie same jak w modelu produkcyjnym. Prędkość maksymalna to 180 km/h, ale dzięki niższej masie przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje mniej niż 5 sekund.

Zmodyfikowane wnętrze i układ kierowniczy

Wnętrze zostało całkowicie przeprojektowane na wzór Fabii RS Rally2, z nowym systemem Infotainment i sportową kierownicą z przyciskami. Zamiast progresywnego układu kierowniczego, zastosowano bardziej liniowe sterowanie z dopasowanym wspomaganiem i przełożeniem ukierunkowanym na osiągi torowe. Między fotelami umieszczono selektor jazdy oraz panel startowy i system gaśniczy.

System dźwięku Havas: emocje z toru

Nowy Enyaq RS Race wyposażono w zaawansowany system dźwiękowy Havas z cyfrowym wzmacniaczem. Zapewnia on dynamiczny, emocjonujący dźwięk inspirowany sportami motorowymi – silniejszy i bardziej zróżnicowany niż w wersji seryjnej Enyaq Coupé RS. System ma większe głośniki – jeden z przodu i dwa z tyłu – i aktywuje się przy prędkościach powyżej 30 km/h, zapewniając wyjątkowe wrażenia akustyczne podczas jazdy.

Materia Prasowy Skoda