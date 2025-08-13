Najważniejsze informacje dla biznesu

Nuklearne sankcje na Iran? Paryż, Berlin i Londyn są gotowi

Autor: Marcin Karwowski13 sierpnia, 2025, 10:46

Zdjęcie satelitarne zrobione przez Maxar Technologies przedstawiający zakład wzbogacania uranu w Natanz. Został wzięty na cel podczas izraelskiego ataku w czerwcu tego roku. Tel Awiw twierdzi, że Teheran dąży do stworzenia broni jądrowej. Fot.: Maxar / PAP / EPA

E3, jak określa się Francję, Niemcy i Wielką Brytanię, są gotowe ponownie nałożyć sankcję na Iran. Podejmą ten krok, jeżeli Teheran nie wznowi negocjacji z Waszyngtonem w sprawie swojego programu nuklearnego. Ministrowie spraw zagranicznych tych trzech państw przekazały swoje stanowisko ONZ.

W liście ministrów, do którego dotarł Financial Times, czytamy, że wyznaczyli Iranowi termin 31 sierpnia 2025 roku na „osiągnięcie rozwiązań dyplomatycznych”. Alternatywnie Francja, Niemcy i Wielka Brytania są skłonni przedłużyć termin jeżeli „Teheran powróci do stołu negocjacyjnego”.

W październiku 2025 roku wygasa porozumienie z 2015 roku, które zostało podpisane przez Iran z USA, Rosją i Chinami. Donald Trump, podczas swojej pierwszej prezydentury wycofał się z niego. Następnie Iran zaczął wzbogacać uran do poziomu 60 procent.

Bezsprzeczny sukces czy PR?

Izrael zaatakował w czerwcu Iran. Konflikt trwał 12 dni i rozpoczął się na dwie doby przed tym jak USA i Iran miały usiąść do negocjacji dotyczących projektu nuklearnego. Jerozolima stwierdziła, że Teheran zamierza wzbogacić uran do poziomu 90 procent. Tym samym byłbym w stanie stworzyć broń nuklearną.

Konflikt zakończył się gdy Stany Zjednoczone wsparły Izrael, bombardując ośrodki nuklearne Iranu niszczycielami bunkrów. Placówki mieściły się głęboko pod ziemią i był to jedyny sposób, by je zneutralizować z powietrza.

Według Donalda Trumpa i jego otoczenia, atak zakończył się bezsprzecznym sukcesem. Niezależni eksperci są innego zdania. CNN ujawnił zaś raport amerykańskiego wywiadu, który potwierdza, że irański program nuklearny został spowolniony o miesiące, a nie zatrzymany. Trump zarzucił, że CNN i New York Times (które również podważyło skuteczność ataku) szkalują „jeden z najbardziej udanych ataków w historii wojskowości”.

Financial Times / Biznes Alert / Marcin Karwowski

