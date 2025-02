O ile wzrosła płaca minimalna w 2025 roku?

Jakie zmiany nastąpiły w 2025 roku w obszarze minimalnego wynagrodzenia? Ile wynosi najniższa stawka godzinowa? Jeśli szukasz odpowiedzi na te pytania, przeczytaj nasz poradnik. Wyjaśniamy w nim, w jaki sposób ustalone jest takie wynagrodzenie, od czego zależy jego wysokość oraz jak może zmienić się pensja minimalna w kolejnych latach.

Co to jest płaca minimalna i kto ma do niej prawo?

Zacznijmy od tego, czym jest płaca minimalna. Najprościej mówiąc, to najniższe możliwe wynagrodzenie, które pracodawca zobligowany jest wypłacić pracownikowi zatrudnionemu w ramach umowy o pracę.

Wynagrodzenie minimalne przysługuje wyłącznie pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i nie mają do niego prawa osoby pracujące w ramach umowy o dzieło i samozatrudnione. W pełnej wysokości należy się za pracę na pełen etat. Pracownikom zatrudnionym na pół etatu przysługuje połowa najniższego wynagrodzenia. Płaca minimalna jest bowiem obliczana proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin. Jej wysokość jest ustalona przez rząd co roku, a następnie ogłaszana w rozporządzeniu Rady Ministrów. Najniższą płacę reguluje ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jej celem jest ograniczenie nierówności płacowych.

Minimalna płaca brutto w 2025 roku

Aktualną minimalną płacę określa rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2024 roku. Zgodnie z nim od 1 stycznia 2025 roku wynosi ona 4666 zł brutto miesięcznie. W porównaniu do zeszłorocznego wynagrodzenia minimalnego płaca jest wyższa dokładnie o 366 zł. Dla pracodawców oznacza to wzrost kosztów zatrudnienia o ponad 440 zł.

O ile wzrosła pensja minimalna na rękę?

Wiesz już, ile wynosi płaca minimalna brutto, czyli całkowita kwota wynagrodzenia, która jest określana przez pracodawcę w umowie i uwzględnia wszystkie składki oraz podatek. Wliczają się do niej:

pensja zasadnicza – w omawianym przypadku płaca minimalna;

składki na ubezpieczenie społeczne – emerytalne, rentowe, chorobowe;

składka zdrowotna – odprowadzana do Narodowego Funduszu Zdrowia;

zaliczki na podatek dochodowy.

Z kolei pensja minimalna netto to tzw. wynagrodzenie na rękę. Kwotę tę obliczysz, po odjęciu wymienionych wyżej składek oraz podatku. W 2025 roku wynosi ona 3510,92 zł, a co za tym idzie, jest o 249,39 zł wyższa od dotychczas obowiązującej pensji netto. Jeśli chcesz sprawdzić, ile zarobisz miesięcznie, skorzystaj z kalkulatora netto brutto na Firmove.pl.

Najniższa stawka godzinowa

Kolejna ważna kwestia to najniższa stawka godzinowa. Od 1 lipca 2024 roku do końca ubiegłego roku wynosiła ona 28,10 zł brutto. Od początku bieżącego roku jest to 30,50 zł. Jak stawka ta przekłada się na kwoty netto? Uwzględniając dobrowolną składkę chorobową, jest to 23,94 zł, a bez niej – 24,62 zł. Co ważne, by ustalić minimalną stawkę godzinową w ramach umowy o pracę, należy podzielić wynagrodzenie przez liczbę godzin pracy w konkretnym miesiącu.

Jak zmieni się minimalne wynagrodzenie w 2026 roku i w kolejnych latach?

W 2026 roku ma wejść w życie nowa metoda ustalania płacy minimalnej. Projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada, że wyniesie ona 55% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. To oznaczałoby kwotę 9218 zł. W takim scenariuszu minimalna płaca wyniosłaby 5070 zł brutto. Z kolei w 2027 roku – 5361 zł brutto, a w 2028 roku – 5648 zł brutto. Miej jednak na uwadze, że na razie są to tylko prognozy, a ostateczne wartości zależą między innymi od inflacji i faktycznego wzrostu gospodarczego.