Obajtek odpowiada ministrom: Fuzja Orlen-Lotos wzmocni państwo Energetyka

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Fot. BiznesAlert.pl

Prezes PKN Orlen odpowiedział na list ministrów, w którym stwierdzili, że zaplanowana przez fuzja z Lotosem jest rażąco sprzeczna z polską racją stanu. – Takie procesy wzmacniają nasze państwo i wzmacniają naszą gospodarkę. Ktoś, kto tego nie rozumie, nie powinien być w biznesie, a tym bardziej nie powinien być w polityce – skomentował Daniel Obajtek.

W liście pt. „Stanowisko byłych ministrów przemysłu i handlu oraz ministrów gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie prywatyzacji aktywów grupy LOTOS S.A. w formie „fuzji” z Orlen S.A., sprzedaży holdingowi MOL Group i Saudi Aramco” ministrowie apelowali m.in. o „zatrzymanie procedur rozbioru Grupy Lotos” oraz „zaniechanie sprzedaży udziałów w Rafinerii Gdańskiej”.

– Takie procesy wzmacniają nasze państwo i wzmacniają naszą gospodarkę. Ktoś, kto tego nie rozumie, nie powinien być w biznesie, a tym bardziej nie powinien być w polityce. Połączenie grup nie jest procesem żadnej prywatyzacji. Ten proces jest niczym innym, jak wzmocnieniem naszej gospodarki. Ten proces nie polega na bezsensownej akwizycji. Ten proces polega na połączeniu dwóch narodowych film, by mogły lepiej funkcjonować. By mogły kiedyś przeprowadzać transformację energetyczną – odpowiedział Daniel Obajtek.

– Wydzielenie samej rafinerii i odsprzedanie jej „tylko 30 procent” jest w pełni bezpieczne. Grupa Orlen posiada pełną kontrolę nad zarządzaniem tą rafinerią, ale my oczywiście nie podpisaliśmy tylko i wyłącznie sprzedaży części rafinerii, ale również podpisaliśmy wiele umów z naszym partnerem. To jest umowa również na dostawy do 20 mln ton ropy w nasz system, który jest strategicznie ważny dla naszego państwa i regionu, a szczególnie w tym momencie, w którym jesteśmy. Podpisaliśmy umowę na badania i rozwój i podpisaliśmy umowę na analizę i rozwój petrochemii – podkreślił prezes PKN Orlen.

Opracował Jędrzej Stachura