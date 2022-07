Daniel Obajtek zostanie na chwilę prezesem Energi Alert

Daniel Obajtek będzie tymczasowo wykonywał obowiązki prezesa Energi. Będzie pełnił tę funkcję do końca wakacji bez pobierania wynagrodzenia.

Daniel Obajtek. Fot. PKN Orlen/BiznesAlert.pl

19 lipca 2022 roku rada nadzorcza Energi postanowiła delegować Daniela Obajtka do czasowego wykonywania czynności prezesa. Będzie pełnił tę funkcję od 22 lipca do 31 sierpnia 2022 roku.

Dziewiątego kwietnia 2022 roku prezes PKN Orlen wszedł do rady nadzorczej Energi. Spółka podkreślała w kwietniu, że nie prowadzi on działalności konkurencyjnej w stosunku do niej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Energa/Jędrzej Stachura