Rząd może usunąć gaz z giełdy, by ulżyć cenom w dobie kryzysu energetycznego Alert

Rząd zajmie się projektem ustawy ograniczającej obligo giełdowe na rynku gazu. Kryzys energetyczny podsycany przez Gazprom zachęca do ograniczenia roli giełdy wyceniającej coraz wyżej to paliwo.

TGE. Fot. Flickr

W porządku obrad rządu 12 lipca znalazł się punkt poświęcony projektowi utawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu. BiznesAlert.pl ustalił, że projekt zmierza do ogranizenia lub zawieszenia obligo giełdowego na rynku gazu.

Obligo to zobowiązanie handlarzy gazem do jego sprzedaży na giełdzie. Ta wycenia paliwo w odniesieniu do rekordowych cen wynikających z ograniczenia podaży przez rosyjski Gazprom odpowiadający w 2021 roku za 40 procent dostaw na rynek europejski. Ograniczenie lub zawieszenie obligo pozwoli regulować cenę poza parkietem. Jednakże zwolennicy handlu giełdowego przypominają, że jest ona punktem odniesienia na rynku.

Międzynarodowa Agencja Energii zaleca rozwój handlu giełdowego pozwalającego wyznaczać ceny niezależnie od dostawców, jak dominujący Gazprom. Ceny giełdowe były zwykle niższe w okresie poprzedzającym kryzys energetyczny podsycany przez Rosjan od wakacji 2021 roku.

Wojciech Jakóbik