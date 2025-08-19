Ministerstwo energii planuje wprowadzić 55-procentowe obligo giełdowe na energię elektryczną i bon dla odbiorców ciepła. To proponowane zmiany w prawie energetycznym, którymi zajmuje się nowo utworzone ministerstwo energii pod pieczą Miłosza Motyki.

Zgodnie z opublikowanymi we wtorek w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów założeniami, przywracane obligo na energię elektryczną przewidywałoby obowiązek sprzedaży poprzez Towarową Giełdę Energii lub platformy prowadzone przez nominowanych operatorów rynku energii (NEMO).

Obligo ma odstępstwa

Przepisy mają zawierać szereg odstępstw od obliga. Nie obejmowałoby ono energii elektrycznej dostarczanej do odbiorcy końcowego za pomocą linii bezpośredniej, wytwarzanej w jednostce OZE o łącznej mocy poniżej 10 MW, lub w innych typach jednostek wytwórczych o mocy poniżej 50 MW, pochodzącej z jednostek wysokosprawnej kogeneracji ze średnioroczną sprawnością przemiany wyższą niż 52,5 procent, zużywanej na potrzeby własne, niezbędnej do wykonywania przez operatorów systemów elektroenergetycznych ich ustawowych zadań.

Dodatkowo zwolnienia z obliga dotyczyłyby energii wytworzonej w jednostce wytwórczej przyłączonej bezpośrednio do urządzeń lub instalacji odbiorcy końcowego zużywającego tę energię elektryczną lub sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, której operatorem jest ten sam odbiorca końcowy, oraz wytworzonej i dostarczonej w ramach zawartej umowy na sprzedaż energii elektrycznej z OZE z odbiorcą końcowym, zgłoszonej do rejestru URE, z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych.

W przypadku gazu ministerstwo proponuje podniesienie poziomu obliga giełdowego z obecnych 55 do 85 procent. Efektem ma być zwiększenie podaży gazu ziemnego oraz liczby ofert na Towarowej Giełdzie Energii, w następstwie których przewidywany jest spadek cen na rynku hurtowym. Wpłynie to na obniżenie cen także na rynku pozagiełdowym, ponieważ ceny w kontraktach dwustronnych z reguły kształtowane są w oparciu o ceny notowań giełdowych – argumentuje ME.

Bon ciepłowniczy

Opublikowane założenia projektu ustawy przewidują również wprowadzenie bonu ciepłowniczego, wypłacanego gospodarstwom domowym o niższych dochodach na pokrycie kosztów wysokich cen ciepła systemowego.

W założeniu, ustawa ma na celu utrzymanie wsparcia dla gospodarstw domowych o niskich dochodach przez pokrycie części należności odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność niekoncesjonowaną i koncesjonowaną w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania.

Bon ciepłowniczy miałby być wypłacany jednoosobowym gospodarstwom domowym o dochodach niższych niż 3272,69 zł, a w przypadku gospodarstw wieloosobowych 2454,52 zł na jedną osobę. Przekroczenie progu dochodowego skutkowałoby odpowiednim ograniczeniem wartości bonu, zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Dodatkowo wspierane bonem gospodarstwa muszą korzystać z ciepła systemowego i płacić za nie więcej niż 170 zł za GJ. Wartość bonu będzie zależała od ceny ciepła obowiązującej w rozliczeniach z przedsiębiorstwem ciepłowniczym po dniu 1 lipca 2025 roku, czyli po ustaniu poprzedniego systemu wsparcia odbiorców ciepła.

Ministerstwo Energii przewiduje, że bon będzie wypłacany za drugą połowę 2025 roku i za cały rok 2026, z terminem do końca 2031 roku na ostateczne rozliczenie, czyli m.in. rozstrzygnięcie sporów sądowych, czy odwołań od decyzji odmownych dotyczących przyznania bonu.

PAP / Biznes Alert