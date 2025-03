Wniosek o obniżkę stóp procentowych możliwy już na najbliższym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej

Już w drugiej połowie roku inflacja powinna zbliżyć się do 3 proc. i wrócić do przedziału dopuszczalnych wahań wokół celu NBP – ocenili ekonomiści ING BSK w komentarzu do danych o inflacji. Ich zdaniem, już na najbliższym posiedzeniu RPP może zostać złożony wniosek o obniżkę stóp.

W poniedziałek w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2025 r. wzrosły w ujęciu rocznym o 4,9 procent, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 procent. Jak wskazali w komentarzu ekonomiści ING Banku Śląskiego Rafał Benecki i Adam Antoniak, inflacja bazowa obniżyła się w marcu do ok. 3,4-3,5 procent w ujęciu rocznym z 3,6 procent w lutym.

– Obraz inflacji skokowo się poprawił w ostatnich tygodniach. Tegoroczny szczyt inflacji wypadł na niskim poziomie, powrót do przedziału wahań nastąpi już w lipcu, tj. rok wcześniej niż pokazuje projekcja – przekazali ekonomiści.

Dodali, że w ich ocenie od kwietnia będzie można zaobserwować już niższe odczyty inflacji. Wśród przyczyn spadku wskazali m.in. wyższą bazę odniesienia sprzed roku – w kwietniu 2024 przywrócono VAT na żywność, a w lipcu częściowo uwolniono ceny energii.

– W efekcie, w II połowie 2025 inflacja powinna wrócić do przedziału dopuszczalnych wahań wokół celu NBP i zbliżyć się do 3 procent rok do roku. Nie podzielamy pesymizmu inflacyjnego NBP, przedstawionego w marcowej projekcji. W I kwartale 2025 roku inflacja wyniosła 4,9 procent rok do roku, podczas gdy bank centralny prognozował 5,4 procent rok do roku (przed rewizją danych GUS za styczeń) – uważają Benecki i Antoniak.

– Możliwe, że już na środowym posiedzeniu RPP zostanie złożony wniosek o obniżkę stóp procentowych, chociaż na obecnym etapie nie ma w Radzie większości za jego przegłosowaniem. Nie zmienia to faktu, że wejście inflacji na ścieżkę niższą niż w projekcji NBP, jej dalszy spadek w najbliższych miesiącach zintensyfikują debatę o rozpoczęciu cyklu łagodzenia polityki pieniężnej w RPP. Spodziewamy się, że lipcowa projekcja NBP przyniesie wyraźne obniżenie tegorocznej ścieżki inflacji i wtedy może nastąpić pierwsza obniżka stóp procentowych. Do końca 2025 widzimy przestrzeń na obniżkę stopy referencyjnej o 100pb – wskazali w komentarzu Rafał Benecki i Adam Antoniak.

PAP / Biznes Alert