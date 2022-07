Szósty raport IPCC: konieczne jest obniżenie popytu na energię Alert

Szósty raport opracowany przez Międzynarodowego Zespółu do spraw Zmian Klimatu, mówi o zmniejszeniu popytu na energię m.in w mobilności, żywności, mieszkalnictwie i przemyśle. Jak podaje Nauka o Klimacie, w raporcie znajduje się sugerowany model działania: unikaj – zastąp – ulepsz.

Zmiany klimatu fot. Enriquelopezgarre/Pixabay

Szósty raport IPCC

W najnowszym raporcie Międzynarodowego Zespółu do spraw Zmian Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), zakłada się konieczność obniżenia popytu na energie. Dokument został opublikowany w kwietniu bieżącego roku. Jak podaje portal Nauka o Klimacie, organizacja zakwestionowała pogląd, że ograniczenie emisji gazów cieplarnianych musi równać się ograniczeniom. W raporcie uargumentowano to umiejętnym i odpowiedzialnym spełnianiem potrzeb przez obywateli, które nie zawsze muszą być uzależnione od usług energetycznych.

Kluczowe ustalenia to przede wszystkim zmniejszenia zapotrzebowania na energię w sektorach mobilności, żywności, mieszkalnictwa i przemysłu. Badanie zwraca uwagę na to, że na świecie panują skrajności w dostępie do usług energetycznych. Zmniejszenie emisji oraz zapotrzebowania na energię, mogłoby przynieść korzyści społeczne, czyli zmniejszyć nierówności i zwiększyć ochronę klimatu. Jednym z wymienionych sposób jest opodatkowanie luksusowej konsumpcji i bogactwa.

IPCC podaje skuteczny model zmniejszenia zapotrzebowania na energię. To: Unikaj – Zastąp – Ulepsz. Szacuje się, że potencjał na zmniejszenie popytu to 40-70 procent do 2050 roku przy obecnej polityce klimatycznej świata. Największe efekty mogą przynieść rozwiązania takie jak: ograniczenie długodystansowych podróży lotniczych, tworzenie infrastruktury dla niskoemisyjnej mobilności w miastach oraz przejście na dietę roślinną.

Nauka o Klimacie/Maria Andrzejewska