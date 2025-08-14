Nawrocki i Tusk o bezpieczeństwie, polityce zagranicznej i współpracy

Premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, foto: PAP/Paweł Supernak

W czwartek w Pałacu Prezydenckim odbyło się pierwsze po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego spotkanie prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem. Rozmowa, zainicjowana przez szefa rządu, dotyczyła przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej. Omawiano także zasady współpracy pomiędzy głową państwa a Radą Ministrów.

Jak poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, podczas godzinnej rozmowy Karol Nawrocki przedstawił premierowi „zasady, na jakich powinna być oparta współpraca prezydenta i premiera w najważniejszych dla Polski i Polaków sprawach”.

– Konstytucja jasno wskazuje prerogatywy prezydenta. Prezydent będzie aktywnie uczestniczył w życiu publicznym, korzystając z przysługujących mu uprawnień – podkreślił Szefernaker.

Donald Tusk poprosił o spotkanie po środowej telekonferencji przywódców europejskich z prezydentem USA Donaldem Trumpem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W tej konferencji Polskę reprezentował Nawrocki. Według relacji Szefernakera atmosfera rozmowy była „normalna”, a wymiana zdań miała charakter merytoryczny.

Premier, odnosząc się do współpracy, miał zapewnić, że „w sprawach bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, wojny i pokoju” konieczna jest ścisła koordynacja działań obu ośrodków władzy. Zaznaczył przy tym, że konstytucyjnym zadaniem rządu jest prowadzenie polityki zagranicznej. Prezydent, reprezentując Polskę, powinien prezentować stanowisko wypracowane przez Radę Ministrów.

Kontekst międzynarodowy

Spotkanie odbyło się w szczególnie intensywnym momencie na arenie międzynarodowej, dzień po serii konsultacji europejskich liderów. Odbywało się tuż przed planowanym szczytem na Alasce z udziałem Donalda Trumpa i Władimira Putina. W środę odbyło się trzy spotkania:

Pierwsze – w wąskim gronie liderów z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w którym uczestniczył premier Donald Tusk. Omawiano tam stanowisko europejskie przed piątkowym spotkaniem Trumpa z Putinem.

Drugie – telekonferencja przywódców europejskich z Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim. Polskę reprezentował w niej prezydent Karol Nawrocki.

Trzecie – spotkanie trzydziestu europejskich liderów, w którym ponownie wziął udział Donald Tusk.

Według rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, istotnym punktem czwartkowej rozmowy była również wymiana poglądów na temat tego, jak powinny przebiegać rozmowy amerykańsko-rosyjskie na Alasce.

Rada Gabinetowa 27 sierpnia

Podczas spotkania prezydent poinformował premiera o decyzji zwołania Rady Gabinetowej na 27 sierpnia. Obrady mają dotyczyć stanu finansów publicznych oraz kwestii ustrojowych i rozwojowych, w tym inicjatyw ustawodawczych prezydenta skierowanych do Sejmu. Oficjalne zaproszenia zostaną wystosowane w przyszłym tygodniu.

PAP / RMF / Hanna Czarnecka