Najważniejsze informacje dla biznesu

Aktualności

Nawrocki i Tusk o bezpieczeństwie, polityce zagranicznej i współpracy

Autor: Hanna Czarnecka14 sierpnia, 2025, 15:05
Premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, foto: PAP/Paweł Supernak

Premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, foto: PAP/Paweł Supernak

W czwartek w Pałacu Prezydenckim odbyło się pierwsze po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego spotkanie prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem. Rozmowa, zainicjowana przez szefa rządu, dotyczyła przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej. Omawiano także zasady współpracy pomiędzy głową państwa a Radą Ministrów.

Jak poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, podczas godzinnej rozmowy Karol Nawrocki przedstawił premierowi „zasady, na jakich powinna być oparta współpraca prezydenta i premiera w najważniejszych dla Polski i Polaków sprawach”.

– Konstytucja jasno wskazuje prerogatywy prezydenta. Prezydent będzie aktywnie uczestniczył w życiu publicznym, korzystając z przysługujących mu uprawnień – podkreślił Szefernaker.

Donald Tusk poprosił o spotkanie po środowej telekonferencji przywódców europejskich z prezydentem USA Donaldem Trumpem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W tej konferencji Polskę reprezentował Nawrocki. Według relacji Szefernakera atmosfera rozmowy była „normalna”, a wymiana zdań miała charakter merytoryczny.

Premier, odnosząc się do współpracy, miał zapewnić, że „w sprawach bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, wojny i pokoju” konieczna jest ścisła koordynacja działań obu ośrodków władzy. Zaznaczył przy tym, że konstytucyjnym zadaniem rządu jest prowadzenie polityki zagranicznej. Prezydent, reprezentując Polskę, powinien prezentować stanowisko wypracowane przez Radę Ministrów.

Kontekst międzynarodowy

Spotkanie odbyło się w szczególnie intensywnym momencie na arenie międzynarodowej, dzień po serii konsultacji europejskich liderów. Odbywało się tuż przed planowanym szczytem na Alasce z udziałem Donalda Trumpa i Władimira Putina. W środę odbyło się trzy spotkania:

  • Pierwsze – w wąskim gronie liderów z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w którym uczestniczył premier Donald Tusk. Omawiano tam stanowisko europejskie przed piątkowym spotkaniem Trumpa z Putinem.
  • Drugie – telekonferencja przywódców europejskich z Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim. Polskę reprezentował w niej prezydent Karol Nawrocki.
  • Trzecie – spotkanie trzydziestu europejskich liderów, w którym ponownie wziął udział Donald Tusk.

Według rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, istotnym punktem czwartkowej rozmowy była również wymiana poglądów na temat tego, jak powinny przebiegać rozmowy amerykańsko-rosyjskie na Alasce.

Rada Gabinetowa 27 sierpnia

Podczas spotkania prezydent poinformował premiera o decyzji zwołania Rady Gabinetowej na 27 sierpnia. Obrady mają dotyczyć stanu finansów publicznych oraz kwestii ustrojowych i rozwojowych, w tym inicjatyw ustawodawczych prezydenta skierowanych do Sejmu. Oficjalne zaproszenia zostaną wystosowane w przyszłym tygodniu.

PAP / RMF / Hanna Czarnecka

Powiązane artykuły

Prezydent USA Donald Trump przemawia podczas wydarzenia w Centrum Sztuk Widowiskowych im. Johna F. Kennedy'ego w Waszyngtonie, D.C., USA. PAP/EPA

USA nie przewidują rychłego końca wojny po szczycie Trump-Putin
Sekretarz stanu USA Marco Rubio nie spodziewa się rychłego zakończenia inwazji Rosji na Ukrainę. – Kompleksowe rozwiązanie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego zajmie...

Misja Łuna-27 odłożona. Rosja przegrywa wyścig o Srebrny Glob
Start rosyjskiej misji Łuna-27, mającej zbadać oba bieguny Księżyca, został przesunięty na 2029 rok. To kolejne opóźnienie w programie księżycowym...
Prezydent RP Karol Nawrocki, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i mianowany na stopień generała brygady, szef Pionu Operacyjnego ds. NATO pułkownik Mieczysław Malec, foto: PAP/Leszek Szymański

Ośmiu nowych generałów w Wojsku Polskim
W przeddzień Święta Wojska Polskiego prezydent Karol Nawrocki wręczył w Belwederze akty mianowania na stopnie generalskie ośmiu oficerom Wojska Polskiego....
TAGI bezpieczeństwoDonald TuskKarol Nawrocki

Udostępnij:

Facebook X X X

Najnowsze artykuły

USA nie przewidują rychłego końca wojny po szczycie Trump-Putin
14 sierpnia, 2025, 17:31
Prezydent USA Donald Trump przemawia podczas wydarzenia w Centrum Sztuk Widowiskowych im. Johna F. Kennedy'ego w Waszyngtonie, D.C., USA. PAP/EPA
Nawrocki do Trumpa: zatrzymaj bolszewików 15 sierpnia 2025 roku, jak Polska w 1920 roku
14 sierpnia, 2025, 17:27
Misja Łuna-27 odłożona. Rosja przegrywa wyścig o Srebrny Glob
14 sierpnia, 2025, 15:52
Ośmiu nowych generałów w Wojsku Polskim
14 sierpnia, 2025, 15:48
Prezydent RP Karol Nawrocki, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i mianowany na stopień generała brygady, szef Pionu Operacyjnego ds. NATO pułkownik Mieczysław Malec, foto: PAP/Leszek Szymański
Nowość na wrocławskim lotnisku. Paszport biometryczny prawie od ręki
14 sierpnia, 2025, 15:27