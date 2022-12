Co dalej ze skażeniem Odry? Spięcie Opinie

W najnowszym podcaście Spięcie, redaktorzy Maria Andrzejewska i Michał Perzyński aktualizują temat Odry i jej skażenia.

– W lecie 2022 roku doszło do skażenia Odry. Zaburzył się ekosystem rzeki, na której pojawiły się śnięte ryby. Całą tę katastrofę spowodował rozkwit trujących alg. Nigdy nie dowiedzieliśmy się, kto jest odpowiedzialny za zrzut ścieków, które mogły doprowadzić do ich rozkwitu – przybliża sytuację redaktor Maria Andrzejewska.

– Pojawia się jednak drugie dno. Polska miała ambitne plany zagospodarowania rzeki Odra. Przy tych projektach miała nastąpić współpraca polsko-niemiecka. Kraje miały wspólnie udrożnić rzekę po to, żeby ułatwić uchodzenie nadmiaru wody w okresie zimowo-wiosennym do morza i żeby uchronić tereny przygraniczne przed powodzią. Jednak pojawił się spór polityczny. A tam gdzie nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze – dodaje redaktor Michał Perzyński.

