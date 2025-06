Holendrzy testują morską fotowoltaikę. Fale jej niestraszne

Są wyniki testów, jakim poddano platformy, na których będą umieszczone morskie panele fotowoltaiczne. Badania przeprowadzono na Delta Flume, obiekcie, który może stworzyć falę wysoką do pięciu metrów wysokości. Holenderska firma Oceans of Energy ma w planach połączenie morskiej fotowoltaiki z farmami wiatrowymi, co ma zwiększyć pięciokrotnie wolumen produkowanej energii.

Zakończono testy morskich paneli fotwoltaicznych na Delta Flume. Kanale, który posiada ponad 300 metrów długości i jest w stanie wytwarzać sztuczne fale o wysokości do pięciu metrów. Testy zostały przeprowadzone we współpracy Oceans of Energy, zajmującego się morską fotowoltaiką, Deltares, instytutu technologicznego (do którego należy Delta Flume), DNV, norweskiej firmy zajmującej się klasyfikacją w branży morskiej (stanem bezpieczeństwa, jakości i efektywności energetycznej) oraz TNO (Holenderska Organizacja Zastosowań Nauk).

Oceans of Energy podkreśliło, że testy były kluczowe aby DNV poszerzyło swoją wiedzę na temat wymagań konstrukcyjnych i mechanicznych morskiej fotwoltaiki. Dzięki temu będzie możliwe opracowanie certyfikacji dla morskich paneli.

– Symulując morskie warunki, test dostarczyły cennych danych na temat tego jak systemy reagują na różne warunki falowania, w zależności od długości pływaka – przekazał Oceans of Energy w oświadczeniu.

– Test hydrodynamiczny ujawnił reakcję systemu na zmieniającą się długość fali i pływaka – podaje TNO. – Test uderzeń falą miał na celu zbadanie potencjalnej degradacji wydajności modułów fotowoltaicznych, ale nie ujawnił żadnych oznak degradacji.

Obiekt testowy

Testowana platforma składa się z czterech lekkich, ale sztywnych pływaków. Za pomocą interkonektora może być połączona z morskimi panelami słonecznymi. Konstrukcja ma uniemożliwić falom rozbicie szkła na panelach. Aby platforma była we właściwej pozycji podczas testów użyto systemu cumowniczego składającego się z lin oraz łańcuchów. System został przykręcony do dna Delta Flume.

Na pływakach umieszczono czujniki, które mierzyły obciążenie lin cumowniczych, napięcie, ciśnienie i jednostki pomiaru bezwładności. Wysokość fali wahała się od 0,25 metrów do 2,5 metra, a okres falowania od 2 do 16 sekund.

Farmy fotowoltaiczne na Morzu Północnym

W maju umieszczono na Morzu Północnym pilotażowe projekty morskich farm fotowoltaicznych. Są one kotwiczone w dnie morskim i połączone kablem elektrycznym z fundamentem turbiny wiatrowej. Oceans od Energy planuje zbudować farmę fotowoltaiczną na terenie morskiej farmy wiatrowej Hollandse Kust Noord (759 MW). Zdaniem Allarda van Hoekena, założyciela i dyrektora generalnego spółki, umieszczenie dwóch źródeł wytwórczych może zwiększyć produkcję energii nawet pięciokrotnie.

Pierwsza morska farma słoneczna została uruchomiona przez Oceans of Energy w 2019 roku. Pierwotnie posiadała moc 8,5 kW, następnie została rozszerzona do 50 kW. Projekt ma być rozbudowany do 2030 roku do 100 MW, a do 2035 roku do 500 MW.

PV Magazine / Oceans of Energy / TNO / Deltares / Marcin Karwowski