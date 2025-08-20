Najważniejsze informacje dla biznesu

Około 10 krajów gotowych wysłać wojska do Ukrainy

Autor: Hanna Czarnecka20 sierpnia, 2025, 09:20
Około dziesięciu państw rozważa wysłanie swoich wojsk do Ukrainy w ramach pakietu gwarancji bezpieczeństwa, Foto: x.com/WhiteHouse

Około dziesięciu państw rozważa wysłanie swoich wojsk do Ukrainy w ramach pakietu gwarancji bezpieczeństwa – informuje Bloomberg. Żołnierze mieliby szkolić ukraińską armię z dala od linii frontu po ewentualnym zakończeniu działań wojennych. Inicjatywa ma być elementem szerszego porozumienia pokojowego wspieranego przez Stany Zjednoczone.

Według ustaleń Bloomberga, pakiet gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy ma zostać opracowany jeszcze w tym tygodniu przy wsparciu prezydenta USA Donalda Trumpa. Europejscy przywódcy chcą wzmocnić pozycję Kijowa przed potencjalnym spotkaniem Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem.

Podczas wtorkowych rozmów omawiano wysłanie wojsk brytyjskich i francuskich, a także udział innych państw europejskich. Ich zadaniem byłoby szkolenie żołnierzy ukraińskich, wsparcie logistyczne i działania z dala od linii frontu.

Chociaż prezydent Trump zapowiedział, że nie wyśle amerykańskich żołnierzy do Ukrainy, Waszyngton odegra kluczową rolę w procesie gwarancji bezpieczeństwa. Sekretarz stanu Marco Rubio stanie na czele grupy roboczej złożonej z doradców ds. bezpieczeństwa narodowego oraz przedstawicieli NATO.

Według źródeł, europejscy urzędnicy oczekują, że USA nadal będą dostarczać dane wywiadowcze i sprzęt wojskowy, a także wspierać wymianę informacji oraz ochronę granic.

Brytyjskie i francuskie zaangażowanie

„Guardian” poinformował, że Wielka Brytania jest gotowa do obrony przestrzeni powietrznej i portów morskich Ukrainy. Admirał Tony Radakin ma w środę w Pentagonie potwierdzić gotowość wysłania brytyjskich żołnierzy do działań szkoleniowych i logistycznych.

Podobne deklaracje padają ze strony Francji. Oba kraje są gotowe wysłać setki wojskowych, którzy mieliby stacjonować w Ukrainie, ale bez udziału w bezpośrednich walkach.

Źródła „Guardiana” podkreślają, że początkowo rozważano rozmieszczenie nawet 30 tys. żołnierzy w celu ochrony ukraińskich obiektów strategicznych. Liczbę tę jednak zmniejszono z powodu sprzeciwu części państw europejskich.

Gotowość do współpracy zgłosiło około dziesięciu krajów, tworząc tzw. „koalicję chętnych”. Ma ona funkcjonować równolegle do NATO, aby uniknąć wrażenia, że Sojusz bezpośrednio angażuje się w konflikt z Rosją.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył we wtorek, że finalizacja gwarancji bezpieczeństwa może nastąpić w ciągu „najbliższego tygodnia lub 10 dni”. Europejscy urzędnicy wskazują, że zaangażowanie USA i gotowość państw europejskich do rozmieszczenia wojsk to najpoważniejsza próba stworzenia długoterminowych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy od początku wojny.

Bloomberg / Ukraińska prawda / PAP / Hanna Czarnecka

