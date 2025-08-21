Najważniejsze informacje dla biznesu

Aktualności

Onkologia w Koninie zamknięta. Szczerba: “Szukajcie innej placówki”

Autor: Hanna Czarnecka21 sierpnia, 2025, 09:20
Michał Szczerba. Fot. PAP/Piotr Nowak

Michał Szczerba. Fot. PAP/Piotr Nowak

Oddział onkologiczny szpitala w Koninie wstrzymał przyjmowanie pacjentów z powodu problemów finansowych. Placówka czeka na środki z NFZ za drugi kwartał działalności. Zamiast wsparcia, chorzy usłyszeli od posła Michała Szczerby, by „natychmiast szukali innej placówki”. Jego słowa wywołały oburzenie opinii publicznej.

Jak poinformowała naczelna pielęgniarka szpitala, Maria Wróbel, NFZ zapłacił tylko za pierwszy kwartał, a brak pieniędzy zmusił dyrekcję do ograniczenia działalności oddziału jedynie do wcześniej zarejestrowanych chorych. – Z chwilą, gdy Fundusz uruchomi kolejne środki, rozpoczniemy przyjęcia pacjentów – zapewniła.

Szpital kończył rok 2024 z dodatnim wynikiem finansowym, ale jego długoterminowe zobowiązania sięgają 17,6 mln zł. W ramach programu naprawczego ograniczono koszty, lecz brak bieżących wypłat z NFZ zatrzymał onkologię. Chorzy z regionu muszą szukać pomocy w Poznaniu czy Kaliszu.

Kontrowersyjne słowa posła

W programie Debata Godzyry w Polsat News poseł Michał Szczerba (PO) stwierdził: – Jeżeli ktoś został w tej chwili z Konina odesłany, niech natychmiast znajdzie inną placówkę. Z pewnością są bardzo dobre obiekty wokół Konina, które natychmiast tych pacjentów przyjmą.

Słowa te wywołały oburzenie zarówno w studiu, jak i wśród pacjentów oraz środowiska medycznego. Komentatorzy zwracali uwagę, że polityk zamiast uspokajać i wspierać chorych, de facto przerzucił odpowiedzialność na nich samych.

Lekarze odpowiadają: to nie jest takie proste

Na wpis Szczerby w mediach społecznościowych odpowiedział dr Jakub Kosikowski, rezydent onkologii klinicznej: – Ośrodki w Kaliszu, Poznaniu czy Bydgoszczy to co najmniej godzina drogi autem w jedną stronę. Pacjenci często muszą dojeżdżać co trzy tygodnie przez pół roku. To ogromne obciążenie logistyczne i zdrowotne. Onkologia powinna być jak najbliżej domu, a nie oddalana.

Kosikowski dodał, że w światowych standardach dąży się do decentralizacji leczenia i zapewnienia opieki blisko miejsca zamieszkania, bo częste podróże to dla chorych z nowotworem dodatkowy dramat.

Polityczna ofensywa zamiast rozwiązań

Po krytyce Szczerba próbował tłumaczyć swoje słowa, wzywając Ministerstwo Zdrowia do wyjaśnienia sprawy i „natychmiastowego wsparcia pacjentów”. Jednak wcześniejsze wypowiedzi posła zdążyły wywołać wrażenie, że dramat chorych został potraktowany w kategoriach politycznej przepychanki.

https://twitter.com/MichalSzczerba/status/1958411839005401404

Pacjenci i lekarze pozostają z pytaniem: kto poniesie odpowiedzialność za sytuację w Koninie i za los chorych, którzy zostali bez opieki?

PAP / X / Hanna Czarnecka

Powiązane artykuły

Vance: Zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie to rola Europy
Wiceprezydent USA przekazał, że „lwia część” zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie będzie po stronie europejskich sojuszników. Nie określił jednak jaką formę...
Donald Tusk Fot. PAP/Paweł Supernak

“Konkret” Tuska odłożony. ZUS nie zapłaci od pierwszego dnia L4
Obietnica wyborcza Koalicji Obywatelskiej o opłacaniu przez ZUS zwolnień lekarskich od pierwszego dnia nieobecności nie zostanie zrealizowana. Powód? Wysokie koszty,...

Politolog: Rosja hoduje ludzi, którzy nie będą w stanie żyć bez wojny
„Moskwa gra na czas” – ocenia politolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego Jacek Reginia-Zacharski zapowiedź ewentualnych rozmów pokojowych między Ukrainą i Rosją....
TAGI Michał SzczerbaNFZPolsat

Udostępnij:

Facebook X X X

Najnowsze artykuły

Drugi kwartał 2025 roku minął Orlenowi pod znakiem inwestycji
21 sierpnia, 2025, 09:40
Ireneusz Fąfara, prezes Grupy Orlen. Fot. Jędrzej Stachura
Onkologia w Koninie zamknięta. Szczerba: “Szukajcie innej placówki”
21 sierpnia, 2025, 09:20
Michał Szczerba. Fot. PAP/Piotr Nowak
Vance: Zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie to rola Europy
21 sierpnia, 2025, 08:08
“Konkret” Tuska odłożony. ZUS nie zapłaci od pierwszego dnia L4
21 sierpnia, 2025, 08:04
Donald Tusk Fot. PAP/Paweł Supernak
Niemcy przestawiają energetykę. Nie chcą wodoru, potrzebują gazu
21 sierpnia, 2025, 07:50