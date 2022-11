ONZ: Świat nie ograniczy wzrostu temperatury o 1,5 stopnia przy dotychczasowych działaniach Alert

Przy dotychczasowych działaniach nie jesteśmy w stanie osiągnąć najważniejszego celu porozumienia paryskiego, o czym informuje ONZ. Do końca tego stulecia Ziemia może się ocieplić o 2,5 stopnia.

Szacunki Organizacji Nardów Zjednoczonych mówią, że Ziemia ma się ocieplić o o 2,5 stopnia do końca tego stulecia. To o stopień więcej niż zakłada Porozumienie Paryskie z 2015 roku. Jak informuje ONZ, podjęte działania są niewystarczające, żeby zatrzymać wzrost temperatury.

Do 2030 roku CO2 ma wzrosnąć do 10,6 procent, porównując to do roku 2010. Zeszłoroczne szacunki mówiły o wzroście o 13,7 procent, co oznacza pozytywny spadek. Jednak wiadomo, że emisje nadal będą rosnąć w następnych dekadach i aby utrzymać założone cele potrzebne jest zaostrzenie podjętych działań.

COP27

Eksperci i raport IPCC mówią o tym, że globalne emisje powinny być zmniejszone o 43 procent dla osiągnięcia celu porozumienia paryskiego z 2015 roku. Nadzieje pokłada się w tegorocznym szczycie klimatycznym COP27. Według przewidywań, na zjeździe państw ONZ mogą zostać podjęte kroki, które podwyższą poprzeczkę redukcji szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery. Taką postawę komunikuje między innymi Unia Europejska, kiedy Polska pozostaje przy stanowisku pozostania czy wypracowanych deklaracjach.

