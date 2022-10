Ropa Brent może podrożeć do 100 dolarów za baryłkę do końca roku Alert

Piątego października na spotkaniu OPEC+ zdecydowano o ograniczeniu wydobycia ropy naftowej o dwa miliony baryłek dziennie. To przyczyni się do podwyżek ropy na rynku. – Do końca roku cena baryłki osiągnie poziom 100 dolarów – wynika z raportu Rystad Energy.

Cena ropy coraz bliżej poziomu 100 dolarów za baryłkę

– Do końca roku Brent osiągnie ponad 100 dolarów za baryłkę, co oznacza wzrost w stosunku do naszej wcześniejszej prognozy, która mówiła o cenie 89 dolarów za baryłkę – mówi Jorge Leon, wiceprezes Rystad Energy.

W raporcie podkreślono, że ICE brent front month osiągnął cenę 94 dolarów za baryłkę zaraz po ogłoszeniu decyzji OPEC+(wcześniej było to 88 dolarów za baryłkę). Z raportu wynika, że OPEC+ nie będzie w stanie zrealizować całościowego cięcia wydobycia. Obecnie poziom zmniejszenia wydobycia to 1,2 miliona baryłek dziennie. Wynika to z faktu, że aż 14 z 23 krajów członkowskich, odpowiadającej za 39 procent produkcji we wrześniu, nie jest w stanie spełnić tego kryterium.

Szacowane dzienne zmniejszenie wydobycia w listopadzie będzie spoczywać głównie na państwach takich jak Arabia Saudyjska, Irak, ZEA i Kuwejt. W raporcie wskazano również dwa czynniki, które będą miały wpływ na rynek ropy. Pierwszy z nich to deklaracja przedłużenia współpracy do końca 2023 roku. To według OPEC+ daje dodatkowy rok stabilnych cen ropy. Drugim z nich jest ustalenie kolejnych, cyklicznych spotkań co sześć miesięcy, a nie jak dotychczas co miesiąc. To z kolei spowoduje mniejsze wahania cen ropy na światowych rynkach.

Sinusoida ceny ropy w 2022 roku

Ropa po raz pierwszy od lat przekroczyła cenę 100 dolarów za baryłkę w lutym kiedy Rosja dokonała inwazji na Ukrainę. Od tego czasu w 2022 roku cena kilkakrotnie znajdowała się powyżej 120 dolarów za baryłkę. Obecnie cena ropy Brent utrzymuje się na poziomie 95,18 dolarów za baryłkę.

Rigzone/Wojciech Gryczka