OPEC+ zapowiada ograniczenie wydobycia ropy

Na kolejnym spotkaniu ministerialnym 5 września 2022 roku OPEC+ może podjąć decyzję o ograniczeniu produkcji – poinformował A. bin Salman, minister energetyki Arabii Saudyjskiej – a w niedalekiej przyszłości rozpocznie prace nad nową umową na okres po 2022 roku.

Wydobycie ropy. Fot. Pxhere.com

A. bin Salman w trakcie rozmowy z Bloombergiem przedstawił następujące tezy:

– rynek ropy znajduje się w samonapędzającym się błędnym kole o bardzo niskiej płynności i skrajnej zmienności, co podważa podstawowe funkcjonowanie rynku polegającą na efektywnym ustalaniu cen i sprawia, że ​​koszty hedgingu i zarządzania ryzykiem stają się dla uczestników rynku wygórowane

– bez wystarczającej płynności rynki mogą stwarzać fałszywe poczucie bezpieczeństwa w czasach, gdy wolne moce produkcyjne są poważnie ograniczone, a ryzyko poważnych zakłóceń pozostaje wysokie

– to błędne koło powoduje napływ niepotwierdzonych wiadomości o braku popytu, powrocie dużej podaży oraz niejasności i niepewności co do potencjalnego wpływu limitów cenowych, embarg i sankcji

– ekstremalna zmienność i brak płynności powodują, że rynek kontraktów terminowych coraz bardziej odrywa się od fundamentów, a rynki papierowe i fizyczne są coraz bardziej rozłączone,

– ceny kontraktów terminowych nie odzwierciedlają podaży i popytu, co może wymagać od OPEC+ ograniczenia produkcji, gdy w przyszłym miesiącu dokona przeglądu celów produkcyjnych,

– widząc, że ta szkodliwa zmienność zakłóca podstawowe funkcje rynku i podważa stabilność ropy, tylko wzmocni determinację grupy

– wkrótce rozpoczniemy prace nad nową umową po 2022 roku w oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia, sukcesy i osiągnięcia,

– zamierzamy sprawić, by nowa umowa była skuteczniejsza niż ta funkcjonująca dotychczas.

Zostanie zawarta nowa umowa OPEC+

Obecna umowa OPEC+ została zawarta pod koniec 2016 roku w obliczu spadających światowych cen energii i obowiązuje od 2017 roku. Współpraca w formacie OPEC+ służyła zrównoważeniu rynku ropy, umowa była wielokrotnie przedłużana, a jej warunki były elastycznie dostosowywane. Na początkowym etapie redukcja produkcji wyniosła 1,8 mln baryłek dziennie, następnie wielkość ta zwiększała się lub malała w zależności od sytuacji rynkowej. Ponadto wybuch pandemii COVID-19 i panika na rynku spowodowały, że flagowce OPEC+, Rosja i Arabia Saudyjska, nie mogły porozumieć się co do wielkości cięć produkcji w marcu 2020 roku, biorąc pod uwagę nowe realia. Przedłużenie umowy zostało udaremnione, co nasiliło destabilizację rynku, a efekt był tak poważny, że ceny ropy poszły w ujemną granicę. W kwietniu została podpisana nowa umowa OPEC+, z bezprecedensową wielkością cięć produkcji – o 9,7 mln baryłek dziennie. Umowa obowiązuje do końca 2022 roku, ale wszystkie zredukowane w maju 2020 roku zostały formalnie zwrócone na rynek w sierpniu 2022 roku. Żeby ocenić reakcję rynku, na wrzesień 2022 roku uzgodniono zwiększenie produkcji o 100 tysięcy baryłek dziennie. Kolejne spotkanie ministerialne OPEC+ odbędzie się 5 września 2022 roku.

Arabia Saudyjska jest zainteresowana współpracą z OPEC+

Wcześniej Arabia Saudyjska dała do zrozumienia, że ​​jest zainteresowana otwartą współpracą w formacie OPEC+.

Fundamentem tego było podpisanie na VI spotkaniu ministerialnym OPEC+ w lipcu 2019 roku otwartej karty współpracy między krajami produkującymi ropę. W ramach tej karty wspólne działanie polega na stałym monitorowaniu sytuacji na rynkach naftowych, szybkim reagowaniu w razie potrzeby na pojawiającą się destabilizację, dyskutowaniu aktualnych zagadnień w rozwoju przemysłu oraz rozszerzaniu współpracy w dziedzinie technologicznej.

Neftegaz.ru/Jakub Sadowski