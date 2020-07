Operatorzy gazowi przygotowali plan budowy doliny wodorowej w Europie Alert

Wodór. Źródło: flickr

Grupa jedenastu europejskich przedsiębiorstw infrastruktury gazowej z dziewięciu państw członkowskich UE przedstawiła plan dedykowanej infrastruktury transportu wodoru.

Dolina wodorowa

Jedenastu europejskich operatorów gazowej sieci przesyłowej z dziewięciu państw członkowskich UE zaprezentowało plan rozwoju infrastruktury dedykowanej przesyłowi wodoru. Enagás, Energinet, Fluxys Belgium, Gasunie, GRTgaz, NET4GAS, OGE, ONTRAS, Teréga, Snam i Swedegas przekazały, że najnowsze badania pokazują, że istniejącą infrastrukturę gazową można modyfikować w celu transportu wodoru po przystępnych cenach.

Operatorzy przewidują, że od połowy 2020 roku sieć gazowa będzie stopniowo przechodzi od niewielkiej rurociągów do sieci o długości 6800 km do 2030 roku, zwaną Doliną Wodoru. Koncerny spodziewają się rozwoju sieć wodorowej o długości 23 000 km do 2040 roku, z czego 75 procent będzie składać się z przebudowanych gazociągów, połączonych nowymi odcinkami rurociągu (25 procent).

Ostatecznie powstaną dwie równoległe sieci przesyłu gazu dedykowana wodorowi i dedykowana metanowi, głównie biomtanowi. Sieć może być wykorzystywana do przesyłu wodoru na dużą skalę na dłuższe odległości w energooszczędny sposób, biorąc również pod uwagę import wodoru.

Utworzenie tej sieci to koszt 27–64 mld euro. Szacowany poziom kosztów szacuje się na 0,09-0,17 euro kg wodoru na 1000 km, co ma pozwolić na efektywny przesyłu wodoru na duże odległości w całej Europie.

Uczestnicy projektu są przekonani, że szkielet wodorowej sieci obejmie całą UE i zapraszają inne europejskie przedsiębiorstwa infrastruktury gazowej, aby włączyły się w prace nad dalszym rozwojem tego przedsięwzięcia.

Plany operatorów a sieć gazowa w Polsce

W raporcie czytamy także, że po 2030 roku sieć przystosowana do przesyłu wodoru może potencjalne zakończyć się na połączeniu gazowym między wschodnimi Niemcami a Polską. W raporcie czytamy także, że w przypadku Danii rozwój sieci wodorowej będzie ograniczony przez gazociąg Baltic Pipe i piętnastoletnią umowę na przesył gazu z Norwegii do Polski przez Danię. Twórcy raportu sygnalizują, że w momencie wygaśnięcia umów w 2038 roku, duńska sieć gazowa otworzy się w większym stopniu na dostosowanie sieci gazowej do przesyłu wodoru.

h2-view.com/Bartłomiej Sawicki