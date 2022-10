Orban: Węgry będą zwolnione z unijnej ceny maksymalnej gazu Alert

Premier Węgier Wiktor Orban poinformował, że jego kraj zostanie zwolniony z obowiązku zastosowania ceny maksymalnej na gaz jeżeli takie przepisy zostaną wdrożone. Węgry również nie będą uczestniczyć obowiązkowo w planie wspólnych, europejskich zakupów błękitnego paliwa.

Węgry i Rosja. Źródło: Freepik

– Uzyskaliśmy zwolnienie z limitu cen gazu, po to aby zabezpieczyć dostawy do naszego kraju – napisał Orban we wpisie na facebooku. Doprecyzował, że potencjalnie wprowadzony przepis ustalający maksymalną cenę, za jaką klienci w Europie będą kupować gaz, nie będzie dotyczył obowiązujących, długoletnich umów które mają podpisane Węgry z Gazpromem.

Węgierski premier wskazał również, że jeżeli dojdzie do wspólnych zakupów gazu na poziomie unijnym, to dla Węgier będzie to działanie nieobowiązkowe.

Węgry blokują lub przedłużają wprowadzenie kolejnych sankcji wobec Rosji. Budapeszt od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę prowadzi politykę nielojalną względem reszty sojuszników z NATO. Od czasu inwazji, szef węgierskiego MSZ dwukrotnie odwiedzał Rosję będąc jednym z nielicznych polityków tego szczebla, którzy zdecydowali się składać wizyty w Moskwie.

Unia Europejska dyskutuje o metodach walki z wysokimi cenami energii. Jedną z propozycji jest wprowadzenie cen maksymalnej na importowany gaz. Przeciwne temu pomysłowi są Niemcy, Holandia i Węgry, które uważają, że wprowadzenie ceny maksymalnej spowoduje poszerzenie kryzysu ze względu na niechęć producentów do sprzedaży swojego gazu na rynku UE. 15 państw UE, w tym m.in. Polska i Francja, wzywają do wprowadzenia cen maksymalnych gazu ziemnego.

Reuters/Mariusz Marszałkowski