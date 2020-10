Centrum badawczo-rozwojowe PKN Orlen zostało przyłączone do sieci elektroenergetycznej Alert

PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

Centrum badawczo-rozwojowe w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym zostało przyłączone przez spółkę Energa Operator do sieci elektroenergetycznej. Dzięki temu zyska m.in. potrzebną do działania rezerwę mocy 3000 kW – podał „Magazyn GO!”, periodyk Orlenu.

Instalacja OZE

W artykule pt. „Bez Energi(i) ani rusz”, który ukazał się w październikowym wydaniu wewnętrznego magazynu Grupy Orlen, zaznaczono, że włączenie do sieci elektroenergetycznej budowanego przez płocki koncern Centrum Badawczo-Rozwojowe umożliwi też przyłączenie tam własnej instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE).

Magazyn poinformował, że budowane centrum badawczo-rozwojowe, zlokalizowane na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, zostało przyłączone do sieci elektroenergetycznej przez płocki oddział Energii Operator. „Dzięki temu obiekt zyska nie tylko odpowiednią do działania rezerwę mocy w wysokości 3000 kW, ale również możliwość przyłączenia do nowo wybudowanego złącza kablowego własnej instalacji OZE” – podkreślono w artykule.

PKN Orlen podkreślił, że istotną korzyścią inwestycji będą nowoczesne, proekologiczne rozwiązania. – Ośrodek zaopatrywany będzie w przyjazną środowisku energię elektryczną, wytworzoną przy użyciu własnych paneli fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej. Nie zabraknie również rozwiązań w elektromobilności – informował płocki koncern.

PKN Orlen/Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura