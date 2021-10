Orlen chce mieć 60-80 stacji paliw na Litwie do 2030 roku Alert

fot. PKN Orlen

– PKN Orlen chce mieć 60-80 stacji paliw na Litwie do 2030 roku – poinformował prezes Daniel Obajtek cytowany przez Polską Agencję Prasową. – W 2022 roku planujemy otworzyć trzy nowe stacje i mamy następnych dziesięć miejsc przygotowanych już do procesu inwestycyjnego. W miarę potrzeb, po analizach, będziemy rozbudowywać tę sieć. W perspektywie naszej strategii do 2030 roku chcemy mieć na Litwie 60-80 stacji paliw – powiedział dziennikarzom prezes Obajtek.

Obecnie Orlen ma na Litwie 29 stacji paliw. – Nasza sieć jest niewielka, ale wystarczająca z racji tego, że gospodarka Litwy jest związana z trzema dużymi miastami. Posiadamy 29 stacji, które bardzo mocno modernizujemy i przekształcamy do formatu premium – powiedział prezes Orlenu.

Polska Agencja Prasowa