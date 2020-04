Orlen przygotowuje się do integracji po przejęciu Energi Energetyka

Daniel Obajtek. Fot. PKN Orlen

PKN Orlen informuje, że sfinalizował zakup 80 procent akcji Energi. Stanowią ok. 85 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. – – Naszym priorytetem jest obecnie skuteczne przeprowadzenie integracji obu podmiotów. Przed nami intensywny czas analiz realizowanych przez gdańską spółkę projektów i zaprojektowania działań w zgodzie ze strategią obu firm oraz ich ładem korporacyjnym – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

– Oznacza to, że koncern formalnie stał się właścicielem gdańskiej firmy. To największa tego typu transakcja na polskim rynku paliwowo-energetycznym. Proces zakupu został zrealizowany w ciągu zaledwie 4 miesięcy. W tym czasie PKN Orlen spełnił wszystkie warunki zawieszające niezbędne do przeprowadzenia transakcji przejęcia Grupy Energa, w tym osiągnięcie progu 66 procent akcji objętych wezwaniem. Ostatecznie ich cena została ustalona na poziomie 8,35 zł za akcję – czytamy w komunikacie PKN Orlen.

PKN Orlen/Wojciech Jakóbik