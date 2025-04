Orlen ma dwie największe farmy solarne w Polsce. Obie w Wielkopolsce

Orlen po przejęciu gigantycznej farmy fotowoltaicznej PV Przykona od EDP Renewables rozbudował ją o 20 procent do 240 MW mocy zainstalowanej. Jest to obecnie największa elektrownia solarna w Polsce. Drugie miejsce zajmuje PV Kleczew o mocy 225 MW, będąca częścią instalacji hybrydowej łączącej produkcję energii ze słońca i wiatru. Ona także należy do Grupy Orlen. Dzięki tym dwóm transakcjom – wartym blisko 2 miliardy złotych – koncern jest liderem segmentu fotowoltaiki przemysłowej w Polsce.

Orlen, zgodnie z ogłoszoną w styczniu nową strategią chce mieć na koniec dekady 9 GW mocy zainstalowanej w OZE i 12,8 GW w 2035 roku. Multienergetyczny koncern, który na koniec 2024 roku miał 1,3 GW mocy w lądowych OZE, rozwija obszar energetyki odnawialnej poprzez inwestycje w nowe źródła energii, rozbudowę istniejących aktywów oraz procesy akwizycyjne. Na obecny portfel wytwórczych składa się głównie blisko 600 MW mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych i ponad 600 MWp w farmach fotowoltaicznych oraz elektrownie wodne, instalacje (współ)spalania biomasy, biogazownie. Do realizacji planów strategicznych, uwzględniając uruchomienie w przyszłym roku morskiej farmy Baltic Power o mocy 1,2 GW (z czego na Orlen przypadnie 0,6 GW), konieczne będą duże akwizycje.

PV Przykona jest teraz największa w Polsce

Jedną z nich była zrealizowana w październiku 2024 roku z hiszpańskim EDP Renewables transakcja o wartości 1,15 miliarda złotych obejmująca rotację części jego polskich aktywów wytwórczych. Orlen Wind 3, spółka odpowiadająca w Grupie Orlen za zielone akwizycje m.in. nabyła spółki projektowe będące właścicielami działających operacyjnie trzech OZE o łącznie 266 MW. To lądowa farma wiatrowa FW Warta o mocy 26 MW (zlokalizowana w województwie łódzkim) oraz dwie wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne: PV Chotków, o mocy 40 MW (woj. lubuskie) oraz PV Przykona, o mocy 200 MW (woj. wielkopolskie), wówczas druga największa elektrownia solarna w Polsce.

Ta druga z farm, która powstała na 270 ha poeksploatacyjnych gruntów byłej kopalni węgla brunatnego Adamów, ustępowała wówczas tylko PV Zwartowo, o mocy 204 MW, położonej w woj. pomorskim. To elektrownia należąca do firmy Stigma, joint ventures polskiego Respect Energy Holding i niemieckiego dewelopera Goldbeck Solar.

PV Przykona, którą wyposażono w panele dwustronne, generowała rocznie 220 GWh zeroemisyjnej energii ze słońca (zmniejszając emisję CO₂ o ponad 208 tys. ton), planowano rozbudować o 40 MW. Jak ustalił Biznes Alert 6 marca 2025 roku spółka Neo Solar Farms, właściciel farmy uzyskała rozszerzenie zakresu koncesji na wytwarzanie energii z OZE, z elektrowni fotowoltaicznej o mocy 240 MW. Tym samym Grupa Orlen jest obecnie właścicielem największej elektrowni solarnej w Polsce.

Orlen ma dwie największe farmy solarne

Multienergetyczny champion jest też właścicielem drugiej największej farmy fotowoltaicznej w Polsce, a nie Stigma. 5 grudnia 2024 roku Grupa Energa, którą koncern kontroluje sfinalizowała zakup od Lewandpol Holding spółki E & G, będącej właścicielem instalacji hybrydowej Kleczew Solar & Wind. Położona w pobliżu farma fotowoltaiczna Przykona, przy miejscowości Kleczew w województwie wielkopolskim instalacja składa się z farmy fotowoltaicznej o mocy 225 MW i lądowej farmy wiatrowej o mocy 11,7 MW. Grupa Orlen ma więc dwie obecnie największe farmy solarne Polsce: Przykona (240 MW) i Kleczew (225 MW).

Formalnie bezpośrednim właścicielem kupionych farm została Energa Wytwarzanie, spółka odpowiedzialna na produkcję energii w Grupie Energa, która zapłaciła 798 miliona złotych za farmę wiatrową. Grupa Energa przy zakupie tych zielonych aktywów musiała posiłkować się pożyczką od Orlen (zapewne zabezpieczoną). Farma fotowoltaiczna Kleczew może zostać rozbudowana o 25,43 MW mocy, i jeśli tak się stanie, wyprzedzi siostrzaną, położoną niedaleko farmę PV Przykona. Grupa Orlen nadal jednak będzie mieć dwie największe elektrownie słoneczne w Polsce: Kleczew (250,3 MW) i Przykona (240 MW).

Grupa Orlen liderem w segmencie fotowoltaiki

Zakup aktywów wytwórczych od EDP Renewables Polska i Lewandpol Holding w 2024 roku wywindował Grupę Orlen na pierwsze miejsce w rankingu największych inwestorów w segmencie fotowoltaiki przemysłowej. W 2025 roku multienegetyczny koncern ma szansę umocnić się na pozycji lidera, także dzięki akwizycjom, ale projektów, a nie gotowych farm.

Chodzi o dwa projekty. Pierwszy znacznie większy to farma fotowoltaiczna Kotla o mocy 130 MW, który w kwietniu 2024 roku Energa Wytwarzanie kupiła za 118 milionów złotych od brytyjskiego dewelopera Lightsource bp. Przemysłowa instalacja fotowoltaiczna ma powstać w gminie Kotla w powiecie głogowskim, w województwie dolnośląskim. Drugi znacznie mniejszy, o mocy 39,9 MW w listopadzie 2024 roku kupiła za 26 milionów złotych Energa Green Development, zajmująca się rozwojem OZE w Grupie Energa od dewelopera EGN Polska T. Bąkowski W. Kalisz B. Królikowski. Farma słoneczna Łosienice powstaje w gminie Kościerzyna, w powiecie kościerskim w woj. pomorskim. Obie elektrownie mają być oddane do użytku w 2025 roku, powiększając portfolio wytwórcze o 170 MW.

W okolicach Przykony (gdzie Orlen Wind 3 ma PV Przykona o mocy 240 MW, a Energa Wytwarzanie farmę wiatrową FW Przykona, mocy 32,9 MW) Energa Green Development zbudowała zespół instalacji fotowoltaicznych, tworzących PV Mitra, o mocy 65 MW. W grudniu ubiegłego roku farma uzyskała pozwolenie na użytkowanie, a 16 grudnia 2024 roku podpisano z wykonawcą aneks do umowy wyznaczający termin zakończenia projektu w ciągu trzech miesięcy od podania napięcia. Farma zapewne już działa, choć Energa Wytwarzanie nie ma jeszcze na nią koncesji. Ale to kwestia czasu. Grupa Orlen w tym roku będzie mieć w tym roku co najmniej 840 MW mocy w fotowoltaice.

Tomasz Brzeziński