Orlen i PESA będą współpracować przy wdrażaniu wodoru w transporcie szynowym Alert

PKN Orlen podpisał list intencyjny z PKP i PESA o współpracy na rzecz wdrożenia technologii wodorowych w transporcie szynowym. Spółki chcą razem prowadzić projekty badawczo-rozwojowe i działania zmierzające do zastosowania wodoru na kolei jako paliwa zasilającego pojazdy szynowe. Działania te wpisują się w strategię ORLEN2030, zakładającą dynamiczny rozwój paliw alternatywnych.

– Sektor kolejowy i jego wodoryzacja stanowi dla PKN Orlen bardzo atrakcyjny kierunek, także z punktu widzenia ograniczenia emisji CO2 i ochrony środowiska. Chcemy rozwijać ten obszar we współpracy z PKP i PESA, ponieważ pozwoli to jeszcze lepiej poznać stojące przed nami wyzwania technologiczne. W strategii ORLEN2030 kładziemy duży nacisk na rozwój paliw alternatywnych, gdyż jest to przyszłość motoryzacji. W perspektywie najbliższej dekady będziemy wzmacniać pozycję regionalnego lidera technologii wodorowych, co przyniesie nam wymierne korzyści biznesowe – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Dzięki współpracy PKN Orlen z PKP i PESA Polska może stać się jednym z liderów jeśli chodzi o wdrażanie i rozwój technologii wodorowych w Europie. – Dzisiejsze porozumienie otwiera drogę do szerokiego zastosowania technologii wodorowej, która jest technologią przyszłości. Dostrzegamy duży potencjał wodoryzacji transportu szynowego i liczymy, że podjęta współpraca zapoczątkuje rewolucję w tym obszarze, a my – wraz z naszymi partnerami – będziemy jej pionierami – podkreśla Józef Węgrecki, członek zarządu PKN Orlen ds. Operacyjnych.

Realizacja projektów wodorowych wykracza poza typowy standard budowy prototypu pojazdu szynowego. Oprócz dostarczenia pojazdów wykorzystujących napędy z paliwowymi ogniwami wodorowymi, należy zapewnić możliwość tankowania wodorem budowanych pojazdów. – Wdrożenie technologii wodorowych w transporcie szynowym może mieć kluczowe znaczenie dla przyspieszenia rozwoju tych technologii w Polsce oraz dla znaczącego ograniczenia emisji CO2 w transporcie, co przyczyni się do osiągnięcia wskaźników wynikających z wdrożenia Zielonego Ładu. Grupa PKP ma świadomość roli, jaką może odegrać w tym procesie, stąd nasza decyzja o współpracy z PKN Orlen i PESA, które jako pierwsze w kraju rozpoczęły prace nad wdrożeniem tego paliwa w transporcie szynowym – mówi Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP.

Pierwszym polskim producentem taboru, który rozpoczął pracę nad wykorzystaniem napędów z wodorowymi ogniwami paliwowymi, jest PESA. Spółka od prawie dwóch lat pracuje nad lokomotywą manewrową napędzaną wyłącznie tego typu energią. – Lokomotywę z napędem wodorowym zaprezentujemy na targach Trako. Jej eksploatację planujemy rozpocząć w przyszłym roku. Jednocześnie pracujemy nad pojazdem pasażerskim zasilanym z trakcji i ogniw wodorowych oraz pojazdami wykorzystującymi baterie jako źródło zasilania. Niskoemisyjne pojazdy szynowe to jedno z kluczowych założeń przyjętej przez PESA Strategii 2025+” – mówi Jacek Konop, Wiceprezes PESA ds. technicznych.

PKN Orlen konsekwentnie rozwija technologię wodorową. Wcześniej podpisał listy intencyjne o współpracy na rzecz rozwoju wodoru w transporcie także z producentem pojazdów szynowych Alstom oraz samorządami i miejskimi spółkami, w tym z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Krakowskim Holdingiem Komunalnym i MPK w Krakowie, Gminą Miastem Płock, Gminą Miastem Włocławek, MPK w Poznaniu, MPK w Łodzi i MPK W Olsztynie, Gminą Piła i Miejskim Zakładem Komunikacji w Pile, a także z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Bielsku-Białej, będącymi potencjalnymi odbiorcami wodoru.

Koncern inwestuje także w budowę hubu wodorowego we Włocławku, który na początku będzie produkował około 170 kg, a docelowo będzie miał wydajność do 600 kg na godzinę wodoru o jakości automotive. W ramach inwestycji powstanie instalacja produkująca wodór w jakości paliwa transportowego, infrastruktura logistyczna i dystrybucyjna wodoru. Paliwo, na pierwszym etapie dystrybucji, będzie przeznaczone przede wszystkim dla transportu publicznego i towarowego. PKN ORLEN rozwija także technologie wodorowe w biorafinerii Orlen Południe w Trzebini. Zgodnie z planem, produkcja wodoru w jakości paliwa transportowego ma rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Pod koniec ubiegłego roku na świecie działały 432 stacje tankowania wodoru, z których 330 jest ogólnodostępnych. PKN Orlen posiada dwa punkty ładowania dla pojazdów zasilanych wodorem na swoich niemieckich stacjach paliw „star-Grupa ORLEN”, a wkrótce będzie dysponował także trzema punktami na czeskich stacjach „Benzina – Grupa Orlen” – w Pradze, Litvinowie i Brnie, na których trwa już ich budowa. Ponadto w planach jest powstanie kolejnych stacji wodorowych w Czechach – w Pilźnie i w Pradze, na autostradzie D10.

PKN Orlen