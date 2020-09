Orlen chce rozwijać innowacje, które pomogą osiągnąć cele klimatyczne Alert

fot. PKN Orlen

PKN Orlen rozpoczął akcję skierowaną do wynalazców z Polski oraz krajów Europy i Azji. Jej celem jest pozyskanie innowacyjnych i przyjaznych środowisku technologii. Akcja Orlen Inventor Tech Day wpisuje się w ogłoszony niedawno przez PKN Orlen plan stopniowego osiągania neutralności emisyjnej oraz wzrostu własnej aktywności w zakresie badań i rozwoju.

– Inwestycje w nowoczesne technologie to jeden z naszych celów strategicznych. Są kluczem do rozwoju podstawowej działalności koncernu i skutecznej ekspansji na nowe obszary biznesowe. Chcemy być liderem transformacji energetycznej w Polsce i Europie Środkowej, a to obliguje nas do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Łącząc potencjał wynalazców z doświadczeniem PKN ORLEN będziemy w stanie sprostać stojącym przed nami wyzwaniom biznesowym i środowiskowym – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Koncern zamierza pozyskać innowacyjne rozwiązania, które znajdą zastosowanie w kilkunastu obszarach badawczych, m.in: technologii wychwytu CO2, biopaliw II generacji, nowych rodzajów katalizatorów, biopetrochemikaliów, technologii wodorowych czy zielonej energii. Twórcy najciekawszych rozwiązań zyskają szansę na współpracę z koncernem.

Działalność badawcza PKN Orlen koncentruje się na współpracy z uczelniami i instytutami. W przyszłym roku planowana jest kontynuacja przeszło 20 projektów i rozpoczęcie ponad 50 nowych przedsięwzięć badawczych. Ważnym momentem w działalności B+R koncernu będzie uruchomienie do końca tego roku Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. Umożliwi ono rozwój i wdrażanie własnych technologii. Będzie także nowoczesną platformą współpracy pomiędzy PKN Orlen a światem nauki i biznesu.

PKN Orlen/Michał Perzyński