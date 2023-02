Orlen prezentuje nową strategię (NA ŻYWO) Energetyka

PKN Orlen. Fot. Jędrzej Stachura

Nowa strategia PKN Orlen

14.41

Do 2030 roku chcemy zmniejszyć emisje w segmentach rafinerii, petrochemii i wydobycia o 25 procent, z energetyki o 40 procent. Do 2050 roku chcemy osiągnąć neutralność emisyjną – mówi Robert Śleszyński.

14.37

– W przyszłości SMRy będą zastępować konwencjonalne bloki węglowe. Realizujemy te projekty w partnerstwie – dodaje Śleszyński. – Do 2030 roku będą to pojedyncze inwestycje w SMR, ale po 2030 roku zakładamy skokowy wzrost, bo technologia będzie skomercjalizowana i bardziej dojrzała – zapowiedział. – Rozwój inwestycji zakładamy nie tylko w oparciu o nasz bilans, ale parterstwa, strukturyzowane finansowanie, project finance. Chcemy stworzyć taką ofertę, by różne fundusze chciały angażować się w finansowanie – dodał Robert Śleszyński.

14.33

– Ważnym elementem jest rozwój sieci dystrybucyjnej. Będziemy w to inwestować, ale powinno to mieć miejsce w całym kraju. Będziemy inwestować w magazynowanie energii, ponieważ bez tego trudno sobie wyobrazić skokowy rozwój OZE. Przyglądamy się zewnętrznym podmiotom, które rozwijają takie technologie, dzięki czemu będziemy z tym na czasie – mówi.

14.29

– Chcemy być regionalnym liderem zielonej transformacji i mieć szeroki portfel OZE. Dzięki fuzjom zaczęliśmy grać w zupełnie innej lidze. Możemy się rozwijać poza granicami kraju, i to na potężną skalę. Będziemy gotowi na akwizycje za granicą, tworzenie partnerstw. Zaczynamy grać w Lidze Mistrzów, Ekstraklasa już nie jest naszą ligą – mówi Śleszyński.

14.24

– Wydobycie gazu daje bezpieczeństwo energetyczne i daje synergię. Jest tu też perspektywa rozwoju, będziemy w to inwestować, w Polsce i Norwegii. Nasze modele pokazują, że popyt na gaz zacznie wzrastać, i w 2030 roku będziemy mieć około 30 mld m sześc. popytu na gaz rocznie – mówi Robert Śleszyński.

R. Śleszyński: Wydobycie gazu daje bezpieczeństwo energetyczne i daje synergię. Jest tu też perspektywa rozwoju, będziemy w to inwestować, w Polsce i Norwegii pic.twitter.com/e1i4UiQVp9 — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) February 28, 2023

14.20

– Nasze wszystkie akwizycje budują ogromne portfolio linii biznesowych. Dzisiaj w portfelu mamy nie tylko wydobycie, przerób, ale import gazu, dystrybucję, LNG, tworzywa sztuczne, nawozy, wyspecjalizowaną chemię. Maksymalizujemy zyski z linii, które mają już ograniczony potencjał wzrostu, czyli z rafinerii, energetyki konwencjonalnej i energetyki gazowej. Nasze strategiczne projekty, które będą generować ogromne ilości gotówki, i w które będziemy inwestować, to petrochemia, wydobycie i obrót gazem, dystrybucja energii elektrycznej, czy nowoczesna sprzedaż detaliczna. Do inwestycji w przyszłość należą paliwa syntetyczne, SMR, wodór, czy CCS – mówi Robert Śleszyński, dyrektor wykonawczy ds. inwestycji kapitałowych w PKN Orlen.

14.14

Zdaniem Obajtka PKN Orlen nie mógł sam zerwać kontraktu z Tatnieftem, żeby nie płacić kar Rosjanom. – Trzeba być odpowiedzialnym człowiekiem w tym wszystkim. Nie możemy płacić podwójnie. Staraliśmy się działać w granicach prawa. Dziś w systemie w Polsce sto procent ropy jest spoza kierunku rosyjskiego – podsumował.

14.07

– Przed wybuchem wojny 70 procent ropy sprowadzanej do Polski pochodziło spoza Rosji. Rafinerię w Możejkach zasilaliśmy ropą z innych kierunków, chociaż jeszcze nie obowiązywały sankcje. Po wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Warszawie przestali przesyłać ropę do Polski, kiedy jej udział w polskim imporcie stanowił 10 procent. Umowy obowiązywały do 2024 roku. Nie mogliśmy ich wcześniej zerwać, ponieważ wtedy pieniądze z odszkodowań wspierałyby reżim Putina – mówi prezes Orlenu.

14.03

– Nie przełożyliśmy VAT na ceny, żeby przed Świętami nie było problemu z cenami paliw. Widzieliśmy, że jest coraz większy problem z wolumenem. W momencie, gdy VAT wzrósł, firmy zdecydowanie poprawiły swoją kondycję. Fakt, że podbudowaliśmy naszą marżę, ale sprzedaż detaliczna na polskich stacjach to tylko 3 procent naszego przychodu. Mamy najniższe ceny w Europie dzięki rozwadze i dywersyfikacji. Nie kupowaliśmy oleju napędowego z kierunku rosyjskiego od początku wojny – mówi Daniel Obajtek.

14.01

– Obniżamy cenę gazu z 650 do 353 zł za megawatogodzinę. To ponad 50-procentowa obniżka cen gazu od 15 marca. Będziemy publikować ceny z miesięcznym wyprzedzeniem. To cena do końca kwietnia – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, w odniesieniu do cennika dla przedsiębiorców.

13.57

– Strategia zakłada 60 mld zł EBITDA do 2030 roku. – Składamy deklarację: 4 zł na akcji, co roku zwiększając ją o 15 groszy co roku do poziomu 5,2 zł. W tym roku było bardzo dobrze, wiec deklarujemy 5,5 złotego na akcji. Połowa tej kwoty trafi do budżetu państwa – powiedział Obajtek.

13.52

– 40 mld złotych przeznaczymy na petrochemię. Chcemy wychwytywać dwutlenek węgla, około 3 mln ton rocznie. To ważne, ponieważ łącząc go z zielonym wodorem będziemy mogli wytwarzać paliwa syntetyczne. Chcemy inwestować w recykling i sprzedaż detaliczną. Patrzymy na elektromobilność – mieliśmy w planie 1000 ładowarek, teraz chcemy postawić 10 tysięcy stacji ładowania w Polsce, Czechach, Słowacji i w Niemczech. Na zielone inwestycje chcemy wydać 120 mld złotych – mówi prezes Orlenu.

13.49

– Do 2030 roku chcemy uzyskać 1 mld m sześc. biogazu, to ważne dla polskiego rolnictwa. 70 mld złotych zainwestujemy w wydobycie. Łączymy wydobycie Orlenu, Lotosu i PGNiG, by mieć większą siłę. Łączymy wydobycie PGNiG i Lotosu w Norwegii. Chcemy zwiększyć wydobycie gazu do 12 mld m sześc. gazu do 2030 roku. 65 mld złotych przeznaczymy na energetykę konwencjonalną, jak elektrownie gazowe w Ostrołęce i Grudziądzu, planujemy inwestycje w Gdańsku i Czechach. Planujemy rozwój małej energetyki jądrowej – pierwszy reaktor ma powstać już w 2028 roku. W kwietniu przekażemy stan zaawansowania i lokalizację tych inwestycji. 60 mld złotych wydamy na segment rafineryjny. Z tego 25 mld złotych wydamy na projekty zielone, jak biopaliwa. Po to budujemy port na Martwej Wiśle – mówi Obajtek.

13.45

– To wielki dzień dla naszego koncernu i całej gospodarki. Budowaliśmy koncern multinergetyczny, by miał on odpowiednią siłę i możliwości, by przeprowadzić transformację energetyczną, zagwarantować miejsca pracy i inwestować w nowe technologie. Transformacja musi polegać na nowych miejscach pracy, nowych inwestycjach. Strategia jest naszym drogowskazem na przyszłość. Dzisiejsza aktualizacja strategii zakłada 320 mld złotych w nowe inwestycje, przede wszystkim w Polsce. 70 mld przeznaczymy na nową energetykę. Do 2030 roku chcemy mieć 9 GW mocy z OZE. Są to akwizycje i rozwój organiczny, farmy na Bałtyku, gdzie zakontraktowaliśmy wszystkie elementy i rozwijamy logistykę – mówi prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

.@DanielObajtek: Dzisiejsza aktualizacja strategii zakłada 320 mld złotych w nowe inwestycje, przede wszystkim w Polsce. 70 mld przeznaczymy na nową energetykę. Do 2030 roku chcemy mieć 9 GW mocy z OZE. pic.twitter.com/fV7aUe6248 — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) February 28, 2023

13.38

13.27

13.26

13.25

13.23

Opracował Michał Perzyński