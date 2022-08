Orlen chce zakończyć rebranding przejętych stacji na przełomie 2022 i 2023 roku Alert

PKN Orlen planuje zakończyć proces rebrandingu stacji Lotosu na przełomie 2022 i 2023 roku. Transformację przejdą placówki na Węgrzech, Słowacji i w Polsce.

PKN Orlen. Fot. Jędrzej Stachura

Orlen chce zakończyć rebranding 250 stacji na Węgrzech i Słowacji na przełomie 2022 i 2023 roku. – Jednocześnie temu procesowi zostanie poddanych około stu stacji w Polsce. Powinno to się stać w podobnym czasie – powiedział członek zarządu PKN Orlen ds. komunikacji Adam Burak.

Komisja Europejska ustaliła środki zaradcze, w ramach których Orlen przejmie 185 stacji węgierskiego MOL na. Węgrzy przejmą natomiast 417 placówek Lotosu w Polsce.

To właśnie w czerwcu 2022 roku Komisja wyraziła zgodę na realizację środków zaradczych otwierając drogę do przejęcia Lotosu. – Można było to zrobić przed wejściem do Unii Europejskiej, wtedy nie mielibyśmy środków zaradczych – mówił wówczas prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. W lipcu KE ostatecznie zatwierdziła wymianę aktywów między Orlenem, Lotosem a MOL.

Jędrzej Stachura