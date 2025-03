Orlen porozumiał się z Naftogazem by zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo energetyczne

Orlen podpisał z Naftogazem memorandum dotyczące współpracy w obszarze LNG. Umożliwi ono Ukrainie dywersyfikację źródeł gazu, co poprawi bezpieczeństwo energetyczne. Orlen dostarczy Ukrainie około 100 milionów metrów sześciennych gazu.

Obie spółki uzgodniły warunki współpracy dotyczącej dostarczenia gazu ziemnego na Ukrainę. Porozumienie ma charakter ramowy. Jego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetyczne Ukrainy dzięki dywersyfikacji źródeł oraz kierunku dostaw gazu.

Memorandum ratyfikowali Robert Soszyński, wiceprezes Orlenu ds. Operacyjny i Roman Chumak, prezes Naftogazu.

Bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy

– List intencyjny pomiędzy Orlenem i Naftogazem stanowi podstawę do długofalowej i korzystnej dla obu stron współpracy w kluczowym obszarze dostaw surowców energetycznych. Nasze relacje będą oparte na zasadach komercyjnych, jednak pozyskanie przez stronę ukraińską dodatkowego źródła gazu ma znaczenie również z perspektywy bezpieczeństwa tego kraju. To właśnie dzięki dywersyfikacji Orlen zapewnia stabilne oraz konkurencyjne dostawy gazu dla polskich odbiorców i może być wiarygodnym partnerem dla kontrahentów zagranicznych – powiedział wiceprezes Soszyński.

– Ukraina ma solidny system transportu gazu i największe w Europie podziemne magazyny, oferujące wyjątkowe możliwości rozwoju rynku LNG – powiedział prezes Chumak.

– Partnerstwo z Orlenem wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne, dywersyfikuje dostawy i przyspiesza integrację Ukrainy z europejskim rynkiem gazu – dodał.

Gaz z Litwy, przez Polskę do Ukriany

Obie spółki zawarły umowę kupna-sprzedaży na dostawę około 100 milionów metrów sześciennych gazu. Zostanie on dostarczony do terminalu w Kłajpedzie, na Litwie. Następnie zostanie przesłany rurociągiem GIPL do Polski, by trafić do interkonektora na granicy z Ukrainą, w Drozdowiczach. Tam odbierze go Naftogaz.

Orlen / Biznes Alert / Marcin Karwowski