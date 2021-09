Orlen nie wyklucza współpracy z ZE PAK przy SMR, ale „to odległa perspektywa” Alert

PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

Prezes Daniel Obajtek przyznał, że PKN Orlen nie wyklucza współpracy z Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) przy małych reaktorach jądrowych (SMR). – To jednak bardzo odległa perspektywa – mówi w rozmowie z Pulsem Biznesu.

W czerwcu 2021 roku Synthos i PKN Orlen ogłosiły, że będą współpracować przy budowie małych reaktorów jądrowych (SMR). – Podpisaliśmy umowę o współpracy między Orlenem a Synthosem dot. wdrażania małych i mikro reaktorów kadrowych. W ciągu trzech miesięcy opracujemy warunki współpracy i utworzymy spółkę celową – mówił wówczas prezes Daniel Obajtek.

Tymczasem pod koniec sierpnia ZE PAK i Synthos podały, że będą współpracować w tym obszarze. Puls Biznesu zapytał Daniela Obajtka, czy wpływa to w jakiś sposób na plany PKN Orlen. – W żaden sposób nie zakłóca to naszej strategii, której celem jest zerowa emisyjność w 2050 roku. Chcemy być liderem transformacji, inwestować w gaz, wiatr, a także mały i średni atom (SMR i MMR – przyp. red.]. Nie wykluczałbym też w przyszłości żadnych opcji współpracy z ZE PAK przy małym atomie, ale to naprawdę bardzo odległa perspektywa – powiedział w rozmowie z Pulsem Biznesu.

Puls Biznesu/Jędrzej Stachura