Orlen odkrył nowe złoże ropy pod wodami Norwegii

Orlen Upstream Norway z partnerami odkrył nowe złoże z zasobami wydobywanymi na poziomie 134 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. To największe tegoroczne odkrycie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Biorąc pod uwagę udziały w koncesjach, znalezisko zapewni polskiej firmie dodatkowe 10.5-15 mln baryłek.

Najnowsze odkrycie zostało dokonane w ramach projektu Omega Alfa, na obszarze Yggdrasil na Morzu Północnym. Grupa zrealizowała go wspólnie z Aker BP, jako operatorem, oraz pozostałymi partnerami – Equinor i Petoro. Zastosowane w trakcie wiercenia innowacyjne metody poszukiwań umożliwiły szybkie a jednocześnie bardzo dokładne przebadanie dużego obszaru – czytamy w komunikacie Orlenu.

Rekordowe odwierty

W pierwszej kolejności został wykonany odwiert pionowy do głębokości 2250 metrów, z którego następnie zostało wyprowadzonych kilka odwiertów horyzontalnych w różnych kierunkach. Trzy z nich przekroczyły 10 km, co stanowi rekord długości odwiertów horyzontalnych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

– Projekt Omega Alfa wyznacza nowe standardy działalności poszukiwawczej. Dzięki odwierceniu wyjątkowo długich, precyzyjnie poprowadzonych odwiertów, zebraliśmy szczegółowe dane, które ułatwią i przyspieszą potencjalne wydobycie. Zasoby Omega Alfa będą włączone do produkcji wspólnie z innymi złożami ropy i gazu na obszarze Yggdrasil, w których Orlen jest udziałowcem, i które obecnie są w trakcie zagospodarowania. Przełoży się to na większą efektywność wydobycia, zarówno w wymiarze finansowym jak i operacyjnym. Ropa naftowa to nie tylko źródło energii, lecz także surowiec wykorzystywany przez wiele branż. W efekcie przetworzenia ropy naftowej powstają m.in. części samochodów, drogi, a także elektronika – powiedział Wiesław Prugar, członek zarządu Orlen ds. wydobycia.

Ile ropy do Polski?

Zasoby odkryte w ramach projektu Omega Alfa znajdują się na koncesjach PL873, PL873B i PL1249. W dwóch pierwszych Orlen Upstream Norway posiada 12,3 procent udziałów, w ostatniej 9,84 procent. Pozostałymi partnerami są Aker BP i Equinor a w przypadku PL1249 również Petoro. Biorąc pod uwagę udziały Orlen w koncesjach, najnowsze odkrycie zapewni Grupie dodatkowe 10.5-15 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej – podaje płocki koncern.

Omega Alfa to drugie odkrycie dokonane w tym roku w Norwegii przez Orlen. Poprzednim było złoże E-prospect, o szacowanych zasobach wydobywalnych 3-7 mln baryłek ekwiwalentu ropy. Złoże znajduje się w pobliżu hubu produkcyjnego Skarv, w którym Orlen Upstream Norway również ma udziały.

Orlen / Jędrzej Stachura