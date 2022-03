Orlen ostrzega przed oszustami w sieci Alert

Cyberterroryzm. Fot. Pixabay.

Cyberprzestępcy wykorzystują markę PKN Orlen do wyłudzania pieniędzy. Orlen uruchamia kampanię informacyjną w tej sprawie.

– W związku z nasilającą się w czasie wojny cyberprzestępczością, w sieci coraz częściej pojawiają się fałszywe ogłoszenia gwarantujące rzekome bardzo wysokie i pewne zyski. Treści tego typu publikowane są przede wszystkim na portalach Facebook, YouTube oraz licznych stronach internetowych i w mailingach. Fałszywe ogłoszenia zachęcają najczęściej do inwestowania w akcje PKN Orlen oraz projekty inwestycyjne prowadzone przez koncern. Ogłoszenia te wykorzystują bezprawnie nazwę, znaki firmowe i wizerunki przedstawicieli firmy oraz instytucji państwowych – podaje Orlen.

– Kampania informacyjna ma na celu ostrzeżenie przed tego typu praktykami i promowanie wiedzy dotyczącej bezpiecznych form inwestowania. W przypadku inwestycji w akcje PKN ORLEN przez inwestorów indywidualnych, mogą one odbywać się wyłącznie poprzez licencjonowane domy maklerskie oraz banki prowadzące działalności maklerską, których pełną listę można znaleźć na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego. Bezpośrednia komunikacja PKN ORLEN do potencjalnych inwestorów jest prowadzona wyłącznie przez oficjalne strony orlen.pl i orlenwportfelu.pl lub oficjalne profile w mediach społecznościowych twitter.com/PKN_ORLEN, facebook.com/ORLENOfficial, youtube.com/PKNORLENSA_official. PKN Orlen nigdy nie telefonuje do klientów z propozycją indywidualnych inwestycji – podkreśla spółka w komunikacie.

– Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i zgłaszanie fałszywych ogłoszeń oraz prób oszustw na adres media@orlen.pl lub właściwym organom ścigania – podaje Orlen.

PKN Orlen/Wojciech Jakóbik