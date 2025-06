Orlen otwiera terminal instalacyjny pod wiatraki na Bałtyku

Orlen Neptun uruchomił terminal instalacyjny na potrzeby morskich farm wiatrowych. Pierwszy, długoterminowy kontrakt podpisał z hiszpańsko-francuskim konsorcjum deweloperskim Ocean Winds. Według planów, kompleks w Świnoujściu umożliwi montaż kilkudziesięciu turbin wiatrowych rocznie.

Orlen Neptun, spółka z Grupy Orlen, uruchomił w Świnoujściu terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych. Pierwszy, długoterminowy kontrakt podpisał z hiszpańsko-francuskim konsorcjum Ocean Winds, jednym z największych deweloperów morskiej energetyki na świecie.

– Terminal instalacyjny w Świnoujściu to nasza kolejna pionierska inwestycja offshore wind w Polsce. Budujemy nową, perspektywiczną gałąź gospodarki. Morska energetyka wiatrowa nie tylko będzie napędzała czystą i stabilną energią gospodarstwa domowe, transport, przedsiębiorstwa, ale też pozwoli na rozwój nowych obszarów przemysłu. To z bazy w Świnoujściu będziemy realizować kolejne projekty na morzu, w których udział polskiego kapitału wyniesie blisko połowę. Już dziś mamy podpisany kontrakt z jednym ze światowych liderów, firmą Ocean Winds oraz umowy, które pozwolą wykorzystać istniejącą infrastrukturę do magazynowania elementów turbin wiatrowych. Nasza inwestycja to wielka szansa rozwojowa dla całego regionu i polskich firm obsługujących morską energetykę wiatrową – mówi Ireneusz Fąfara, prezes Grupy Orlen.

W terminalu docelowo będzie pracować około kilkudziesięciu osób. Został on zaprojektowany tak, by przyjmować największe statki – typu jack-up oraz heavy-lift, przeznaczone do realizacji projektów morskich farm wiatrowych z turbinami o mocy ok. 15 MW. Terminal umożliwia rozładunek i załadunek oraz składowanie elementów wykorzystywanych do budowy farm wiatrowych, m.in. fundamentów monopalowych, wież, łopat, gondol, czy elementów służących do okablowania farm. Dodatkowo infrastruktura terminala pozwala przyjmować nadbudówki morskich stacji transformatorowych ważące nawet do 24 tysięcy ton – czytamy w komunikacie.

Pierwsza umowa

Orlen podaje, że pierwsza zawarta umowa zakłada wynajem niemal całej powierzchni terminala. Będzie on wykorzystywany przy realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej BC-Wind, oddalonej od portu w Świnoujściu o około 150 mil morskich, czyli około 228 kilometrów. Terminal posłuży do dostaw, składowania oraz wstępnego przygotowania fundamentów, które następnie zostaną przetransportowane na miejsce instalacji. W Świnoujściu odbywać się będzie także załadunek komponentów na specjalistyczne jednostki instalacyjne. Obsługę przeładunków i usługi portowe świadczyć będą lokalne firmy, posiadające międzynarodowe doświadczenie – informuje Grupa.

Orlen / Jędrzej Stachura