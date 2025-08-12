Najważniejsze informacje dla biznesu

Energetyka

Orlen pamięta o żeglarzach. Oddał do użytku stację nawodną

Autor: Marcin Karwowski12 sierpnia, 2025, 12:22

Nowa stacja nawodna Orlenu w Rynie. Fot.: Orlen

Siódma stacja nawodna Orlenu została oddana do użytku. Podróżujący szlakiem wodnym między Mikołajkami a Ryną będą mogli nie tylko uzupełnić paliwo, ale i skorzystać z oferty gastronomicznej.

Koncern oddał do użytku siódmą stację nawodną, znajdującą się w Rynie. Obiekt jest zlokalizowany przy nabrzeżu portowym i w sezonie turystycznym będzie służył podróżującym wodnym szlakiem Mikołajki-Ryn. Oprócz tankowania stacja będzie oferowała gastronomię i możliwość zakupu najpotrzebniejszych produktów. Jak deklaruje spółka, szybkie tankowanie zapewnia, że żeglarze nie muszą schodzić na ląd. Cały proces trwa kilka minut.

– Rozwijamy nowoczesne rozwiązania również w segmencie turystyki wodnej. Mazury to perła polskiej natury i jeden z najpopularniejszych kierunków letnich podróży. Chcemy, by nasi klienci – także ci korzystający z wypoczynku na wodzie – mogli korzystać z wygodnych i bezpiecznych usług. Nowa stacja w Rynie to kolejny krok w kierunku budowania kompleksowej infrastruktury dla wodniaków w Polsce oraz odpowiedź na rosnące potrzeby tej grupy naszych klientów – mówi Jan Tar, dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej Orlenu.

Stacja przyjazna środowisku

Klienci stacji będą mogli zatankować olej napędowy i benzynę bezołowiową 95. Obiekt będzie czynny sezonowo. Orlen deklaruje, że przy projekcie i budowie kierował się troską o ochronę środowiska naturalnego, a sama stacja jest bezpieczna dla gruntów i wód.

Nową inwestycje spółka wyposażyła m.in. w systemy przeciwrozlewowe, separatory wód opadowych, monitoring instalacji paliwowej i pomost cumowniczy.

Do tej pory funkcjonowało sześć stacji nawodnych w Giżycku, Sztynorcie, Węgorzewie, Mikołajkach, Nieporętach i Pucku.

Orlen / Marcin Karwowski

Powiązane artykuły

Meduzy sparaliżowały francuski atom. Cztery reaktory odłączono
Do systemu chłodzenia elektrowni jądrowej Gravelines dostał się rój meduz. EDF wyłączyło cztery pracujące reaktory. Pierwotnie miały wrócić do pracy...
Elektrownia Rybnik. Fot. PGE GiEK

Więcej gazu w Rybniku. Będzie miał drugą elektrownię gazową
Polska Grupa Energetyczna zbuduje drugą elektrownię gazową w Rybniku. Plan zakłada budowę szczytowej elektrowni gazowej o mocy ok. 600 MW,...

Indyjska rafineria Rosnieftu została odcięta od płatności
Państwowy Bank Indii (ang. State Bank of India, SBI) wstrzymał transakcje handlowe i walutowe Nayara Energy, której udziałowcem jest Rosnieft....
TAGI Orlenstacja paliwowa

Udostępnij:

Facebook X X X

Najnowsze artykuły

Pułapka dla emerytów. ZUS szybciej obetnie lub zawiesi świadczenie
12 sierpnia, 2025, 15:49
Emerytura
Wojna hybrydowa na Bałtyku. Sygnał GPS zagłusza rosyjski Toboł
12 sierpnia, 2025, 15:27
Meduzy sparaliżowały francuski atom. Cztery reaktory odłączono
12 sierpnia, 2025, 14:44
NIK ubolewa i prostuje: nie było korupcji przy tarczach PFR
12 sierpnia, 2025, 14:10
Orlen pamięta o żeglarzach. Oddał do użytku stację nawodną
12 sierpnia, 2025, 12:22