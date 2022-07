Orlen i PGNiG łączą siły przed fuzją Alert

Spółki Orlen Projekt i PGNiG GAZOPROJEKT będą współpracować. Dzięki temu pierwsza z nich zwiększy dostępność swojej oferty, a druga uzyska możliwość świadczenia usług w nowych obszarach.



Źródło: freepik

– Dążąc do doskonałości operacyjnej i poprawy efektywności realizowanych projektów inwestycyjnych, podjęliśmy współpracę z kolejną firmą projektową tj., PGNiG GAZOPROJEKT, która umożliwi wykorzystanie potencjału oraz wiedzy pracowników obu spółek. Nasza współpraca pozwoli także zwiększyć dostępność usług inżynierskich dla PKN Orlen – powiedział Marcin Kasza, prezes Orlen Projekt.

Działalność biznesowa spółek inżynierskich z Grupy Orlen i PGNiG jest realizowana w podobnych, często komplementarnych zakresach kompetencyjnych – opiera się na zadaniach projektowych oraz doradczych. Tworzy to potencjał do uzyskania wymiernych korzyści ze współpracy, wynikających ze zwiększenia zakresu możliwości realizacji nowych projektów dla Grupy Orlen oraz wygenerowania synergii operacyjnych. Osiągnięciu zakładanych celów sprzyjać będzie fakt, że obie Spółki dysponują podobnymi, nowoczesnymi rozwiązaniami IT, wykorzystywanymi przy realizacji prac inżynierskich – czytamy w komunikacie.

– PGNiG GAZOPROJEKT to zespół wykwalifikowanych ekspertów o unikalnych kompetencjach w dziedzinie projektowania nowoczesnych inwestycji. Świadczymy wysokiej jakości usługi w zakresie kompleksowych projektów inżynieryjnych oraz prac studialnych. Jestem przekonany, że zbudowanie dobrze funkcjonującego modelu współpracy, opartego o bogatą wiedzę i doświadczenie Orlen Projekt i PGNiG GAZOPROJEKT, zaowocuje wieloma nowymi projektami, spełniającymi oczekiwania dynamicznie zmieniającego się rynku w dobie transformacji energetycznej – stwierdził Sławomir Zawadzki, prezes PGNiG GAZOPROJEKT.

Orlen Projekt prowadzi projekty inwestycyjne EPC (Engineering, Procurement, Construction) obejmujące wykonywanie dokumentacji projektowej na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, zakup dóbr inwestycyjnych oraz realizację i uruchomienie inwestycji. Spółka specjalizuje się w optymalizacji procesów inwestycyjnych działając na zlecenie inwestora, co obniża koszt wykonywanych zadań inwestycyjnych. Orlen Projekt uczestniczył m.in. w projektowaniu szpitali tymczasowych w Płocku i Ostrołęce. Zrealizował też inwestycję na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku, m.in. budowę Wiaty rozładunkowej WR2, modernizację systemu opalania pieców instalacji Reforming V i węzła DEWAXINGU – podaje PGNiG.

Fuzja PKN Orlen i PGNiG ma dojść do skutku pierwszego października 2022 roku. Współpraca PGNiG GAZOPROJEKT i Orlen Projekt to kolejny krok w tym kierunku.

PGNiG/Jędrzej Stachura