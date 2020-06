Obajtek: Powinien powstać jeden koncern multienergetyczny Energetyka

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek we Włocławku. Fot. Mariusz Marszałkowski/BiznesAlert.pl

Powinien powstać jeden koncern multienergetyczny. Chcemy realizować ten projekt poprzez szybkie akwizycje i długoterminowe projekty. Chcemy budować spółkę, która zmierza w stronę niskoemisyjnej gospodarki. Jeden duży koncern multienergetyczny będzie miał możliwość oddziaływania nie tylko na krajowy, ale i na zagraniczne rynki – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

PGNiG i Orlen

Daniel Obajtek podczas spotkania z dziennikarzami we Włocławku opowiedział się za powstaniem jednego dużego koncernu multienergetycznego, który pomoże jego zdaniem lepiej zarządzać i efektywniej inwestować w technologie zero- i niskoemisyjne. – W Polsce powinien być jeden koncern multienergetyczny, nie ma miejsca na dwa takie podmioty i do tego sukcesywnie dążę – powiedział Daniel Obajtek, który jednak nie chciał odnieść do informacji Reutersa o woli przejęcia PGNiG przez Orlen opisywanych w BiznesAlert.pl.

Na początku czerwca agencja Reuters podała, że polscy decydenci planowali połączenie PKN Orlen z PGNiG. Jednak plany te zgodnie z informacjami agencji zostały odłożone na półkę. Powodem rezygnacji z nich ma być brak zgody w rządzie co do takiego połączenia oraz przedłużające się oczekiwanie na werdykt Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia Lotosu przez Orlen.

W 2018 roku Orlen ogłosił plany przejęcia Lotosu. Nie uzyskał jednak jeszcze zgody Komisji Europejskiej, która obawia się, że transakcja może osłabić konkurencję. Decyzja ma zapaść 22 lipca tego roku.

Daniel Obajtek nawiązał także do planów niektórych koncernów energetycznych, jak Tauron i PGNiG, które przejmują gotowe farmy wiatrowe na lądzie lub – jak informowało PGNiG podczas ostatniej konferencji prasowej – zamierza je nabyć od deweloperów. – My idziemy szerzej niż tylko skupowanie pojedynczych farm wiatrowych, dlatego też ważna jest dla nas akwizycja Energi – powiedział prezes Obajtek

Opracowali Mariusz Marszałkowski i Bartłomiej Sawicki