PKN Orlen zbudował szpital modułowy w Płocku Alert

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek / Fot. Mariusz Marszałkowski

PKN Orlen zbudował szpital modułowy w Płocku. – Pierwszego grudnia placówka zostanie przekazana Wojewódzkiemu Szpitalowi. Zakupiliśmy również karetkę do dowozu pacjentów oraz samochód do transportu próbek i sprzętu – mówi prezes Daniel Obajtek.

Sto łóżek i pojazdy medyczne

– Szpital modułowy w Płocku powstał w ciągu 12 dni. Zgodnie z obietnicą, do 20 listopada mieliśmy oddać sto łóżek i tak się stanie. Następna setka będzie do końca miesiąca. Pierwszego grudnia placówka zostanie przekazana Wojewódzkiemu Szpitalowi w Płocku. Serdecznie dziękuję wszystkim spółkom Orlenu, które były zaangażowane w budowę tej infrastruktury. Dziękuję również żołnierzom WOT. Obecnie prowadzimy rekrutację personelu szpitala. Do tej pory zgłosiło się ponad 500 osób. – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

– Jesteśmy firmą, która bardzo mocno działa na polskim rynku. Dla nas było wręcz obowiązkiem, aby wybudować ten szpital jak najszybciej. Robimy zarówno interesy ekonomiczne, ale musimy wspierać społeczeństwo i dziś pokazujemy, że jesteśmy do tego przygotowani. Drugi szpital powstaje w Ostrołęce i będzie działać od 20 grudnia. Zakupiliśmy również karetkę do dowozu pacjentów oraz samochód do transportu próbek i sprzętu – zaznaczył Obajtek.

Mariusz Marszałkowski