Orlen otrzymał tytuł Czempiona Narodowego w rankingu Polityki Insight Alert

PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

PKN Orlen uplasował się na pierwszym miejscu w trzeciej edycji prestiżowego rankingu największych i najbardziej innowacyjnych firm, będących liderami w swoich branżach, który opublikował serwis biznesowo-ekonomiczny „Polityka Insight”. Tytuł „Czempiona narodowego” dla koncernu jest docenieniem jego rosnącej pozycji za granicą, a także coraz większego zaangażowania w działalność badawczo-rozwojową.

– Pierwsze miejsce w rankingu liderów polskiego biznesu to dla nas powód do satysfakcji i potwierdzenie, że PKN ORLEN pełni strategiczną rolę w polskiej gospodarce. Wyróżnienie to traktujemy również jako zobowiązanie do dalszego umacniania naszej pozycji w kraju oraz za granicą. Temu będą służyć strategiczne inwestycje przede wszystkim w nisko- i zeroemisyjną energetykę, petrochemię, a także w innowacje i działalność badawczo-rozwojową – mówi Obajtek, prezes PKN Orlen.

Koncern po raz pierwszy został zwycięzcą rankingu prowadzonego przez „Politykę Insight”, wyprzedzając o jeden punkt KGHM. O sukcesie PKN Orlen zadecydowała silna pozycja finansowa, rosnące nakłady inwestycyjne, coraz większa aktywność na zagranicznych rynkach, a przede wszystkim lepszy, niż wicelidera rankingu, wynik w kategorii innowacyjność, w tym znaczny wzrost zaangażowania w działalność badawczo-rozwojową.

PKN Orlen konsekwentnie realizuje strategiczny dla przyszłości całej Grupy Kapitałowej Program Rozwoju Petrochemii, w ramach którego jeszcze w tym roku otwarte zostanie w Płocku Centrum Badawczo-Rozwojowe. To kluczowa inwestycja, o wartości ok. 184 mln zł, która będzie nowoczesną platformą współpracy pomiędzy PKN Orlen a światem nauki i biznesu. To szczególnie ważne dla młodych naukowców z uczelni technicznych, m.in. z Politechniki Gdańskiej czy Politechniki Warszawskiej oraz jej filii w Płocku. Zyskają oni solidną, innowacyjną na skalę europejską bazę do rozwoju swoich projektów.

Centrum Badawczo-Rozwojowe umożliwi opracowywanie nowych technologii, licencji czy produktów, optymalizowanie już istniejących i uzyskiwanie dla nich patentów. To oznacza, że koncern docelowo ograniczy, a w niektórych przypadkach wyeliminuje konieczność ich zakupu od zewnętrznych dostawców. Centrum umożliwi również testowanie nowych rozwiązań i produktów technologicznych pojawiających się na rynku przed ich wprowadzeniem na instalacje.

PKN Orlen/Mariusz Marszałkowski