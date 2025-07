Orlen pozyskał 2,5 mld zł na zieloną transformację

Grupa Orlen zakończyła sukcesem emisję zielonych euroobligacji o wartości 600 mln euro (ponad 2,5 mld zł). Spółka przeznaczy środki na inwestycje wspierające transformację energetyczną i neutralność klimatyczną.

Oferta euroobligacji Orlen-u spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Wartość zapisów wyniosła 1,49 mld euro, co oznacza blisko 2,5-krotną nadsubskrypcję w stosunku do zakładanej wartości emisji. Ponad 60 proc. obligacji objęli inwestorzy z segmentu ESG, którzy wymagają od emitentów spełniania wysokich standardów zrównoważonego rozwoju.

– Sukces emisji zielonych euroobligacji ORLEN to dowód zaufania ze strony międzynarodowych inwestorów do naszych planów rozwoju. Transformacja energetyczna wymaga inwestycji rzędu 30 mld zł rocznie, a stabilne finansowanie to jej fundament – powiedział Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu Orlen.

Emisja euroobligacji o wartości 600 mln euro ma stałe oprocentowanie na poziomie 3,625 proc. rocznie i siedmioletni termin wykupu przypadający na 2 lipca 2032 r.

Środki na OZE i transport zeroemisyjny

Zgodnie ze strategią do 2035 roku ORLEN planuje zainwestować w sumie 350-380 mld zł, z czego ok. 40 proc. przypadnie na segment Energy. Środki z najnowszej emisji wesprą rozwój odnawialnych źródeł energii, budowę magazynów energii, bloków parowo-gazowych, a także rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i wodorowych.

– Zielone obligacje to kolejny ważny krok w pozyskiwaniu długoterminowego finansowania, które pozwala ORLEN realizować ambitne plany klimatyczne i inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski – podkreśliła Magdalena Bartoś, Wiceprezes Zarządu ORLEN ds. Finansowych.

Zgodność ze standardami Green Finance

Zakres i sposób wykorzystania środków są zgodne z wytycznymi Green Finance Framework, które spełniają międzynarodowe standardy i zostały wysoko ocenione przez agencję Moody’s Ratings (SQS2 – bardzo dobry). To już druga emisja zielonych euroobligacji ORLEN-u – pierwsza odbyła się w 2021 roku i miała wartość 500 mln euro.

W ramach strategii do 2035 roku ORLEN planuje całkowite odejście od węgla w produkcji energii do 2030 r., a w ciepłownictwie – do 2035 r. Główne źródła energii mają stanowić gaz, OZE, wodór i małe reaktory modułowe. Celem koncernu jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Orlen / Hanna Czarnecka